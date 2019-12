Gps voor hardlopers en fietsers

Gps in sporthorloges voor hardlopers

Voor fanatieke hardlopers is gps een erg belangrijk onderdeel van een sporthorloge. Het zorgt er namelijk voor dat je tijdens een training of wedstrijd ziet hoe hard je loopt. Op basis hiervan kun je bepalen of er een tandje bij moet of dat je juist moet afremmen. Ook zie je wat de afstand is die je hebt afgelegd en soms hoe ver je nog moet. Achteraf krijg je een uitgebreid overzicht van je rondjes: gemiddelde snelheid, maximum snelheid en beste tempo. Met deze informatie weet je of je goed op schema ligt voor je trainingsdoel of dat je moet bijstellen.

Gps in sporthorloges voor fietsers

Veel sportieve fietsers hebben een kilometerteller op hun fiets. Die bevestig je aan je wiel en op basis van je wielomtrek wordt omgerekend hoe snel je fietst. Je gemiddelde snelheid en afstand zie je meestal ook. Met een sporthorloge met gps kun je deze informatie ook vastleggen. Tijdens de rit zie je vaak je gemiddelde rondetempo en afstand. Deze gegevens zijn ook met je smartphone te verzamelen, maar het voordeel van een sporthorloge is dat meestal ook je hartslag wordt gemeten. De gegevens die je verzamelt, zijn vaak uit te wisselen met populaire apps zoals Strava.





Gps in activity trackers

Alle activity trackers berekenen je afgelegde afstand aan de hand van de stappen die je zet. Dat geeft een aardig beeld, maar met ingebouwde gps kun je een nauwkeuriger beeld krijgen. Sommige uitgebreide activity trackers bieden je dezelfde voordelen als een sporthorloge. Tijdens het sporten zie je tempo, afstand en tijd op het scherm.





Gps in smartwatches

De meeste smartwatches hebben ook gps. In veel gevallen geven ze vergelijkbare mogelijkheden als sporthorloges. Met een smartwatch is het vaak ook mogelijk om te navigeren, bijvoorbeeld met Google Maps. Daarnaast zijn er apps die gebruikmaken van gps, zoals Buienradar.

Hoe testen we gps?

Als je gaat sporten wil je graag dat je horloge je afgelegde afstand en tempo zo goed mogelijk bijhoudt. Alle sporthorloges, activity trackers en smartwatches in de test worden op een parcours van 1 kilometer getest op nauwkeurigheid. De route is deels dichtbebost en gaat door een tunnel. Hiermee testen we of er verlies van gps-signaal optreedt. Ook zit er een heuvelachtig stuk in waarmee we onderzoeken of het horloge de afstand nauwkeurig genoeg meet. Sporthorloges met uitgebreide hardloopmogelijkheden ondergaan een extra test met 5 kilometer loop.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke sporthorloges goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste sporthorloges

Meer weten: