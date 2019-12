Beleggen, wat kost dat?

De kosten van beleggen

Hoeveel het kost om te beleggen hangt af van:

Hoe vaak je handelt. Banken en brokers (dat zijn bemiddelaars in effecten) rekenen vaak een transactievergoeding per order.

Het totale beleggingsbedrag. Over dit bedrag betaal je ‘servicekosten’. Dat is meestal een percentage over het bedrag dat je belegt.

Waar je in belegt: beleggingsfondsen of aandelen. Wie kiest voor beleggingsfondsen, betaalt fondskosten. Die zijn versleuteld in het fonds. Je betaalt de kosten niet apart maar die zijn al verwerkt in de koers. Ze verschillen per beleggingsfonds. Het maakt dus uit welk fonds je kiest.

Aandelen kennen geen fondskosten.

Welke aanbieders zijn duur?

We onderzochten voor de Geldgids van de Consumentenbond waar niet-actieve beleggers het voordeligst kunnen beleggen en waar ze het duurst uit zijn. Ze beleggen zelf, zonder beleggingsadvies.

We keken we naar de kosten voor 3 beleggers met een bedrag van €50.000. We keken alleen naar aanbieders met een AFM-vergunning.

Alle 3 de beleggers beleggen in aandelen, maar dat doen ze op verschillende manieren. Ze handelen 1 keer per kwartaal met een bedrag van €12.500. De eerste 2 beleggers kiezen voor beleggingen ‘wereldwijd’. We keken naar de kosten per 1 augustus 2019.

Degiro het voordeligst

Voor onze 3 beleggers komt Degiro het voordeligst uit de bus. Deze broker rekent geen transactie- en geen servicekosten. Bovendien kun je bij Degiro uit veel beleggingsfondsen kiezen die lage fondskosten hebben.

Tip: indexbeleggen? Neem geen huisfondsen

De aanbieders Brand New Day, Robein en Meesman bieden uitsluitend eigen fondsen aan. Je kunt er geen fondsen van andere aanbieders kopen. Die huisfondsen lijken goedkoop, zeker omdat deze aanbieders geen servicekosten rekenen. Maar deze partijen verwerken relatief hoge kosten in hun eigen fondsen.

Het is goedkoper om voor een bank of broker te kiezen waar je uit indexfondsen kunt kiezen met lagere kosten zoals indexfondsen van Think of Ishares.

Beleg jij met een ander bedrag?

Op de site van Finner kun je tarieven van brokers, banken en vermogensbeheerders vergelijken.

