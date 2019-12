Steelstofzuiger kopen: waar let je op?

Dit mag je van een steelstofzuiger verwachten

Een steelstofzuiger is een stofzuiger waarbij de motor en stofbak aan de steel zitten. Je duwt dus de hele stofzuiger vooruit, in plaats van een 'karretje' achter je aan te trekken.

De meeste steelstofzuigers hebben een accu. Het is de ideale stofzuiger voor een snelle stofzuigbeurt. Maar met de meeste kun je in de hoogste stand nog geen kwartier zuigen. En opladen duurt uren. Bovendien is de stofbak klein zodat je die veel vaker moet legen dan bij een gewone stofzuiger. Het is dus geen vervanger van een gewone stofzuiger.

Voordelen Nadelen Geen snoer

Wendbaar

Gemakkelijk op te bergen

Lichtgewicht Beperkte gebruiksduur

Lange oplaadtijd

Minder zuigkracht dan gewone stofzuigers

Klein stofreservoir dat je vaak moet legen



Test steelstofzuigers

Wij testen nieuwe steelstofzuigers, hierbij kijken we naar:

Hoe goed ze zuigen

Het gebruiksgemak

Zuigkrachtverlies

Energieverbruik

Lawaai

Hoe lang je kunt zuigen op 1 accu en hoe lang het opladen duurt.

We testten meer dan 35 modellen van verschillende merken als Dyson, Samsung, AEG en Bosch, met prijzen van zo'n €100 tot €650. Bekijk de testresultaten.

De beste steelstofzuigers zuigen op de krachtigste stand net zo goed als gewone sledestofzuigers. Maar veel steelstofzuigers die we testten hebben moeite met het zuigen van stof uit tapijt en kieren. Wel zuigen ze allemaal heel behoorlijk huisdierharen van tapijt en stof van harde vloeren.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke steelstofzuigers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste steelstofzuiger

Soorten steelstofzuigers

De meeste steelstofzuigers werken op een accu. Maar er zijn ook steelstofzuigers met snoer. Bij modellen zonder snoer zit vaak ook een kruimelzuiger.

Bekijk de video voor de verschillende soorten steelstofzuigers.

Snoerloze stofzuigers

Het standaard type steelstofzuiger is de snoerloze, rechtopstaande variant die je over de vloer beweegt. Deze zijn er in grofweg 2 varianten:

Klassieke steelstofzuigers (met kruimelzuiger)

Bij dit model zitten het stofreservoir en de motor laag op de steel. Het voordeel is dat je hem soepel voor je uit beweegt. Een groot deel van de klassieke steelstofzuigers heeft een kruimeldief op de steel. Deze kun je er uitnemen om makkelijker vuil van kleinere oppervlaktes te zuigen, zoals de vensterbank.

Steelstofzuigers met een buis (2-in-1)

Bij dit model zitten het stofreservoir en de motor bij de handgreep. Daardoor is het eenvoudiger om ermee boven je hoofd te zuigen. Deze steelstofzuigers kun je ombouwen tot kruimeldief door de zuigbuis er tussenuit te halen. Je kunt verschillende mondstukken gebruiken, bijvoorbeeld voor de trap en meubels.

Steelstofzuigers met snoer

Er zijn ook steelstofzuigers met snoer. Deze zijn zuiniger dan modellen met een accu omdat je de accu niet hoeft op te laden. Vaak zuigen stofzuigers met snoer krachtiger dan die zonder snoer.

Vloerreinigers

Sommige steelstofzuigers kunnen zuigen en dweilen. Deze multifunctionele apparaten zijn er in verschillende vormen. Wij testten diverse modellen. Lees de reviews:

Zuigkracht steelstofzuigers

Geschikt voor harde vloeren en huisdierhaar

De meeste steelstofzuigers zijn minder krachtig dan een gewone stofzuiger. Alleen de allerbeste steelstofzuigers kunnen zich meten met een goede sledestofzuiger. De meeste zuigen stof, kruimels of cornflakes heel behoorlijk van een harde vloer. Maar er zitten opvallend veel verschillen tussen de modellen.

Alle steelstofzuigers hebben een ronddraaiende turboborstel. Deze zijn heel geschikt om haren van huisdieren van tapijt te zuigen. Hier zijn de meeste steelstofzuigers dan ook behoorlijk goed in.

Moeite met tapijt en kieren

Toch ontbreekt het vaak aan echte zuigkracht. Want stof uit kieren zuigen is voor de meeste te veel gevraagd. Ook stof van tapijt zuigen lukt de meeste maar matig.

Afnemende zuigkracht

De zuigkracht neemt flink af als het stofreservoir gedeeltelijk vol zit. Dat is onhandig, want de stofbakjes zijn maar klein.

Kruimeldief voor het fijne werk

De meeste steelstofzuigers hebben moeite om in hoekjes te komen of strak langs plinten te zuigen. De kruimeldief kan dan handig zijn. Ook zuig je hier gemakkelijk kleinere oppervlaktes mee. Toch is de opening van de kruimelzuiger vaak te klein om grote, zware stukken zoals cornflakes goed op te zuigen. Confetti zuigen ze een stuk beter op.

Steelstofzuiger op een accu: handig?

Gebruiksduur

Hoelang je met een accu doet, hangt af van de stand die je gebruikt. Op de maximale stand is de gebruiksduur beperkt, van minder dan 10 minuten tot een klein half uur. Je kunt een stuk langer zuigen als je een lagere stand gebruikt, maar de zuigkracht neemt dan wel af. Harde vloeren krijgen de meeste nog wel schoon, maar tapijt wordt lastiger.

Opladen

De laadtijd van de accuzuigers die we testten, loopt uiteen van zo’n 2 tot wel 5,5 uur. De meeste steelstofzuigers hebben een laadstation waar je het apparaat in kunt hangen of op kunt plaatsen. Sommige steelstofzuigers laad je op met een los snoertje.

Gebruiksgemak steelstofzuiger

Klein stofopvangbakje

Bij steelstofzuigers zit het stofreservoir aan de steel. Deze stofbakjes zijn dan ook niet zo groot: van nog geen halve liter tot ruim een liter. Bij een gewone sledestofzuiger is dat gemiddeld ruim 2 liter. Zo'n klein opvangbakje moet je dus een stuk vaker legen. Dat is een vies klusje en niet aan te raden als je allergisch bent voor huisstofmijt. Vaak zit het motorfilter ín het stofreservoir, waardoor het onderhouden van dit filter ook weinig fris is.

Lichtgewicht

Een steelstofzuiger weegt tussen de 2 en 4 kg, terwijl een gewone sledestofzuiger gemiddeld zo’n 6,5 kg weegt. Maar bij een steelstofzuiger duw je het hele apparaat vooruit, wat uiteraard zwaarder is dan alleen de steel van een gewone sledestofzuiger. Na een tijd kan stofzuigen met een steelstofzuiger daarom zwaarder zijn. Ook zuigen boven je hoofd zwaar, vooral als de motor onderaan de steel zit.

Trappen, meubels en boven je hoofd zuigen

Steelstofzuigers gaan soepel over harde vloeren en tapijt. Een enkele steelstofzuiger kun je op je rug dragen met een schouderband.

De trap zuigen is niet zo makkelijk met een steelstofzuiger. De voet is daarvoor te groot, en bij modellen met de motor en stofbak onderaan, zitten deze in de weg bij het trappenzuigen. Bij de modellen met een buis gaat trappen zuigen makkelijker, maar het grote mondstuk blijft in de weg zitten.

Het verschilt sterk hoe goed steelstofzuigers onder laag meubilair kunnen zuigen. Lang niet alle modellen kunnen plat op de vloer liggen. Dit kun je goed uitproberen in de winkel. Sommige modellen hebben een lampje op het mondstuk waarmee je beter onder meubilair kunt kijken.

Met een steelstofzuiger waarbij de motor onderaan zit, net boven de voet, zuig je lastig op hoogte. Met steelstofzuigers met de motor onder de handgreep gaat dit gemakkelijker. Het zwaartepunt ligt hier dichterbij de handgreep, waardoor hij gemakkelijker omhoog te halen is.

Lawaai

De meeste steelstofzuigers maken behoorlijk wat lawaai, gemiddeld zo’n 71 decibel. Dat is iets stiller dan een gewone stofzuiger met gemiddeld 75 decibel.

