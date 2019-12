Tablets: goede merken

Apple best gewaardeerd

Apple is met de iPad de duidelijke kampioen. Met een 8,9 als rapportcijfer laat Apple de rest ver achter zich. Bijna driekwart gaat de volgende keer zeker weer voor een iPad.

Acer blijkt de duidelijke verliezer. Dit merk krijgt een 6,3 als rapportcijfer en slechts 14% koopt de volgende keer weer een Acer.

Apple en Samsung marktleiders

Apple (48%) en Samsung (34%) zijn de grote marktleiders en laten weinig ruimte over voor andere merken, zoals Asus (4%), Lenovo (2%) en Acer (2%).

De goede naam van het merk speelt de grootste rol bij de keuze van een tablet (30%). Dat is vooral bij de Apple iPad het geval (41%) en minder bij Samsung (24%). Ook eerdere ervaringen met het merk zijn bij Apple (40%) belangrijk bij de keuze van een nieuwe tablet.

Lenovo beste prijs-kwaliteitverhouding, Apple onderaan

Op prijs-kwaliteitverhouding scoort de iPad als slechtste: slechts 9% beoordeelt de prijs-kwaliteitverhouding als zeer gunstig. Lenovo heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding, met 23% zeer gunstig.

Besturingssysteem

Bijna de helft (48%) van de panelleden gebruikt Apple iPadOS als besturingssysteem voor zijn of haar tablet. Een iets kleinere groep (46%) gebruikt Android van Google. Windows wordt door 3% gebruikt.

Prijsklasse

De aanschafprijs varieert enorm: 14% heeft maximaal €200 voor zijn nieuwe tablet betaald, terwijl 15% van de panelleden er juist een van meer dan €500 hebben gekocht. De prijsklasse €300 tot €400 is het meest populair (21%).

Asus vertoont het vaakst mankementen

Een tiende van de tablets is minimaal een keer kapot geweest. Die van Asus mankeerden het vaakst iets (24%). De Apple iPads hadden de minste mankementen (7%).

Iets meer dan een kwart van de defecten (26%) vond in het eerste jaar plaats. Bij 22% van de tablets van de panelleden trad het na 2 jaar op. Wat waren de meest voorkomende problemen?

Problemen met het besturingssysteem: 22%

Accu defect of te snel leeg: 21%

Scherm reageert niet/minder: 20%

Gebroken of gebarsten scherm: 16%

26% heeft het op eigen kosten laten repareren en betaalde daar gemiddeld €83 voor

De vorige tablet

Voor 56% is dit de eerste tablet. De respondenten die al eerder een tablet kochten, hadden er een van Apple (20%) of Samsung (11%). Ongeveer 20% is binnen 3 jaar vervangen en 70% na 3 jaar. Vaak omdat de tablet technisch verouderd was (46%) of omdat ze er een wilde met de laatste technische snufjes (18%).

Meer over het panelonderzoek

De uitkomsten zijn gebaseerd op de persoonlijke ervaringen en oordelen van 3600 consumenten met en over nieuwe elektronische apparaten.

De uitspraken over merken gaan niet over specifieke modellen. De verschillen tussen de apparaten van een merk kunnen groot zijn.

Zo varieert de leeftijd van net gekocht tot meer dan 5 jaar oud en lopen de prijzen van de apparaten sterk uiteen. Ook de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, speelt een rol in de ervaringen van de respondenten.

De uitkomsten van dit onderzoek gelden dus niet voor alle modellen van een bepaald merk. Ze gelden zeker niet automatisch voor de modellen die nu in de winkels staan.

