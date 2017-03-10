Archief Traphekjes

Hoe wij traphekjes testen
Wij testen traphekjes op veiligheid en gebruiksgemak. Bekijk hoe wij de traphekjes vergelijken en hoe we onze testoordelen bepalen.
Wij testen traphekjes op veiligheid en gebruiksgemak. Bekijk hoe wij de traphekjes vergelijken en hoe we onze testoordelen bepalen.
Een groot aantal traphekjes slaagt niet voor de veiligheidstests uit de standaard voor traphekjes. Die traphekjes raden we af.
Een traphekje bevestigen kan op verschillende manieren. Maar niet elke manier is even veilig. Lees meer over de voor- en nadelen van verschillende manieren om een traphekje te plaatsen.
Traphekjes zijn er in verschillende soorten en maten. We leggen uit welke soorten traphekjes er zijn. En wat de verschillen zijn. Oprolbare traphekjes raden we om veiligheidsredenen af.
In onze test vinden we regelmatig onveilige traphekjes. Zelfs hekjes met een veiligheidscertificaat. Waarop kun je zelf letten in de winkel?
Veel traphekjes voldoen niet aan de veiligheidsnormen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Van de 10 onderzochte exemplaren scoorden er 7 een diepe onvoldoende. De Consumentenbond raadt het gebruik van deze traphekjes af.
Er zijn nog steeds onveilige traphekjes te koop, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Vijf traphekjes kwamen niet door de test en krijgen het predicaat Afrader. De resultaten zijn gedeeld met toezichthouder NVWA.
Zelf een traphekje maken? Vtwonen geeft op haar website een beschrijving hoe dit je dit doet. Maar let op: dit hekje is absoluut niet veilig.
Fabrikant Timgro waarschuwt voor veiligheidsproblemen met zijn traphekje Kidsriver Luca. De fabrikant onderzocht het traphekje nadat het faalde in een test van de Consumentenbond. Het kreeg het predicaat Afrader.
In een traphekjestest van de Consumentenbond krijgen weer 3 modellen het predicaat Afrader. De Kidsriver Luca en de Hauck Stop n Safe 2 doorstonden de ‘duwen en trekken’-test niet. Het hekje BabyGo Safety Gate doorstond meerdere veiligheidstests niet.
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit waarschuwt voor A3 Baby & Kids traphek Oslo metaal wit. De kunststof afdekkapjes kunnen loskomen.
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft een Veiligheidswaarschuwing gedaan voor het Kidsriver Basic traphekje. De kunststof afdekkapjes van het traphekje kunnen loskomen.
Bij een test van traphekjes van de Consumentenbond krijgen weer 3 modellen het predicaat Afrader. De Babydan Avantgarde en de Europe Baby Elba traphekje wit doorstonden een botsing met een gewicht van 10 kilo niet. En van de Hauck autoclose ’n Stop werkte de automatische sluiting niet goed.
Onze recentste test van babymatrassen heeft een nieuwe Afrader opgeleverd: de ABZ KM201 HR55.
Bij de jaarlijkse traphekjes test van de Consumentenbond blijken 8 hekjes zo gevaarlijk dat ze een 1 krijgen en het predicaat Afrader. Veel van die hekjes blijken levensgevaarlijk als ze alleen met de meegeleverde plakstrips zijn vastgezet.
De Consumentenbond heeft weer traphekjes getest. Waar we in voorgaande jaren elke keer onveilige hekjes aantroffen, zijn de nieuw geteste modellen allemaal veilig.
In 3 jaar testen vond de Consumentenbond al 7 levensgevaarlijke traphekjes. Alle hekjes verdwenen stilletjes uit de winkel, maar er werd niets teruggeroepen. Daarom maken wij een zwarte lijst.
Hema roept twee van zijn ledikantdekentjes terug. Er kunnen stiksels van losraken.
Voor het derde jaar op rij levert de traphekjestest van de Consumentenbond onveilige traphekjes op. Deze keer gaat het om traphekje Mila dat wordt verkocht bij Gamma en Karwei.
In februari 2017 testten we een nieuw traphekje, dat direct Beste Koop is geworden.