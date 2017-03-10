Archief Traphekjes

Nieuws | 19 juli 2019

Meer dan helft geteste traphekjes onveilig

Bij de jaarlijkse traphekjes test van de Consumentenbond blijken 8 hekjes zo gevaarlijk dat ze een 1 krijgen en het predicaat Afrader. Veel van die hekjes blijken levensgevaarlijk als ze alleen met de meegeleverde plakstrips zijn vastgezet.