Oogproblemen door smartphonegebruik

20-20-2-regel

Zit je kind veel op een smartphone of tablet, dan loopt hij het risico op bijziendheid. Je kind ziet dan slecht als het in de verte kijkt.

Dé vuistregel om het risico op bijziendheid bij kinderen te verminderen is de 20-20-2-regel. Dat betekent: na elke 20 minuten schermen 20 seconden pauze door in de verte te kijken. En kinderen moeten minimaal 2 uur per dag buiten zijn om genoeg buitenlicht te krijgen.

Schermtijd beperken

Er zijn handige tools om de schermtijd van je kind te beperken. Daarmee stel je in wat je kind mag doen op de tablet of smartphone en hoe lang. En het apparaat gaat ‘op slot’ als de tijd om is.

Google Family Link

Met Google Family Link maak je een gezinsgroep aan. Als ouder ben je beheerder en koppel je via de app de apparaten van je kinderen. De kinderaccounts gelden voor iedereen jonger dan 13 jaar. Als de kinderen ouder worden kunnen ze automatisch worden overgezet op een volwaardig Google-account.

Met de Family Link app kun je:

Een kinderslot op apps zetten: Zo kan je kind niet zomaar alle apps gebruiken of installeren. Je kunt ervoor kiezen dat kinderen helemaal geen toegang hebben tot de Play Store of dat je toestemming moet geven voor het downloaden van een app.

Zo kan je kind niet zomaar alle apps gebruiken of installeren. Je kunt ervoor kiezen dat kinderen helemaal geen toegang hebben tot de Play Store of dat je toestemming moet geven voor het downloaden van een app. Bedtijd instellen voor smartphone of tablet . Zo blijft je kind niet tot diep in de nacht op het scherm turen. Of je kiest voor andere tijden, bijvoorbeeld als de kinderen hun huiswerk moeten maken.

. Zo blijft je kind niet tot diep in de nacht op het scherm turen. Of je kiest voor andere tijden, bijvoorbeeld als de kinderen hun huiswerk moeten maken. Activiteit bijhouden: In wekelijkse en maandelijks activiteitsrapporten krijg je te zien hoeveel een app gebruikt is.

In wekelijkse en maandelijks activiteitsrapporten krijg je te zien hoeveel een app gebruikt is. Schermtijdbeperkingen per app: Hiermee stel je in hoeveel tijd je kind aan een bepaalde app mag besteden. Zo voorkom je dat hij eindeloos aan het Whatsappen is, maar zijn school-app kan hij wel onbeperkt gebruiken.

Google Family Link werkt op zowel Android als iOS. Jij en je kind moeten wel een Google account hebben. Je downloadt de app gratis in de Apple App Store of in de Google Play Store.

Lees wat je met Google Family Link nog meer kunt doen om een smartphone geschikt te maken voor je kind.

iOS

Ook in iOS regel je makkelijk de schermtijd en beperkingen voor je kind. Dat doe je op zijn telefoon onder Instellingen -> Schermtijd. Kies voor 'dit is de telefoon van mijn kind'. Ook op andere Apple apparaten werkt het op deze manier.

Je vindt zo de de instellingen voor:

Apparaatvrije tijd: Hier stel je de begin- en eindtijd voor het schermen in. Als de tijd om is, moet je toestemming geven voordat je kind verder kan.

Hier stel je de begin- en eindtijd voor het schermen in. Als de tijd om is, moet je toestemming geven voordat je kind verder kan. App-limieten: Hier kies je een categorie apps waarvoor je een tijdslimiet wil instellen. Ook hier moet je toestemming geven als je kind meer tijd wil.

Microsoft Family

Voor de gamers die een laptop of een Xbox gebruiken, is er Microsoft Family. Je maakt een gezinsgroep aan en je koppelt de apparaten en de accounts van je kinderen.

Vervolgens kun je:

Activiteitenrapporten krijgen: Je krijgt elke week een e-mail met de online activiteiten van je kind op Windows 10- en Xbox One-apparaten. Je kunt ook tussendoor de activiteiten bekijken. Je ziet websites, browsegeschiedenis, apps en games die zij gebruiken, en hoeveel schermtijd zij hebben gehad.

Je krijgt elke week een e-mail met de online activiteiten van je kind op Windows 10- en Xbox One-apparaten. Je kunt ook tussendoor de activiteiten bekijken. Je ziet websites, browsegeschiedenis, apps en games die zij gebruiken, en hoeveel schermtijd zij hebben gehad. Schema voor schermtijd: hier stel je per dag de schermtijden in. Dat kun je voor de hele week doen, bijvoorbeeld als je kind in het weekend meer schermtijd mag.

Bijziendheid: hoe zit dat?

Kinderen die veel op een smartphone of tablet zitten, doen veel ‘dichtbij-werk’. Het oog moet zich dan flink inspannen om het beeld op het netvlies te krijgen. Om deze inspanning te verminderen wordt het oog langer, waardoor het in de verte niet goed meer ziet.

Hoe meer je kind naar een scherm kijkt, hoe minder buitenlicht de ogen krijgen. Dat is wel nodig omdat het de groei van de oogbol afremt en zo beschermt tegen bijziendheid.

Bijziendheid is met een bril nog prima op te lossen. Maar met sterke bijziendheid vanaf -6 heb je grotere kans om op latere leeftijd slechtziend te worden of andere aandoeningen te krijgen. Extra belangrijk dus om bij kinderen de kans op bijziendheid te beperken.

Meer tips lees je op de site van het Oogfonds.