Archief warmtepomp

Rendement van een warmtepomp
Een warmtepomp levert meer energie dan hij verbruikt. Door het hoge rendement is het een duurzaam alternatief voor een cv-ketel.
Een warmtepomp levert meer energie dan hij verbruikt. Door het hoge rendement is het een duurzaam alternatief voor een cv-ketel.
Een hybride warmtepomp kan een goede keuze zijn als je minder gas wilt verbruiken. We leggen uit wat een hybride warmtepomp is, hoe hij werkt en wat je ervoor betaalt.
Met een warmtepomp verduurzaam je een woning, maar hoeveel kost dat eigenlijk? We zetten alles voor je op een rij.
We testen lucht-water warmtepompen waarmee je je huis kunt verwarmen en van het gas af kunt.
Met een goed ingestelde cv-installatie valt veel te winnen. Zowel in comfort als in lager energieverbruik.
Er komt veel kijken bij de aanschaf en installatie van een warmtepomp. Maar is een warmtepomp eenmaal geïnstalleerd, dan blijken de meeste bezitters heel tevreden.
We zetten de voor- en nadelen van een hybride warmtepomp voor je op een rij.
Wil je een airco kopen? Kies dan voor een split-airco met zo zuinig mogelijke energieklasse (A+++) en een zo hoog mogelijke SEER-waarde.
Een warmtepomp kan een cv-ketel vervangen. Kies je voor een all-electric-warmtepomp of een hybride warmtepomp. Wat zijn de verschillen?
Een warmtepomp moet zonder problemen 20 jaar meekunnen. Een goede installatie is dan wel belangrijk.
Een warmtepomp is een flinke investering, maar vaak kun je subsidie aanvragen.
Met een warmtepomp kun je veel gas besparen, maar dan moet je huis er wel geschikt voor zijn.
Voor het het geluidsniveau van een warmtepomp gelden sinds 2021 strenge(re) eisen.
Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater. Hiervoor gebruikt hij stroom, maar veel minder dan bij elektrisch verwarmen zonder warmtepomp.
De helft van de energieleveranciers betaalt (veel) te weinig voor stroom die ze teruggeleverd krijgt van klanten met zonnepanelen. Dat constateert de Consumentenbond op basis van onderzoek.
Met een speciale omkasting kun je de buitenunit van een warmtepomp veel stiller maken Groot is zo'n kast wel.
huur of koop een cv-ketel met gasloos garantie via het Cv-ketel collectief. Handig als je niet weet of je woning in de nabije toekomst van het gas af gaat.
Samen met 6 andere organisaties laten we 10 warmtepompsystemen testen op het Energy Transition Center EnTranCe in Groningen.