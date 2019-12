Miele en Zanussi wasdrogers meest betrouwbaar

Nieuws|De Britse consumentenorganisatie Which hield onlangs een grote enquête over witgoed. 18000 Leden gaven hun mening over de betrouwbaarheid en het functioneren van onder meer hun wasdroger of wasdroogcombinatie.

De merken Miele en Zanussi delen de 1e plaats wat betreft betrouwbaarheid maar de Miele-bezitters zouden hun merk wasdroger vaker aanraden aan vrienden dan Zanussi-bezitters. Plaats 3 van de lijst van meest tot minst betrouwbare merken wordt bezet door AEG, Electrolux, Beko, Bosch en Siemens; Indesit volgt op plek 4.

Wasdrogers

Hoover eindigt onderaan, maar doet het met een betrouwbaarheidsscore van 88% toch best goed. Verder zijn de leden echter niet zo tevreden over Hoover, de score voor de 'algehele tevredenheid' is maar 65%. Miele-bezitters zijn het meest tevreden (score 95%).

Wasdroogcombinaties

In de enquête werd ook naar ervaringen met wasdroogcombinaties gevraagd. Ook hier krijgt Miele de hoogste scores voor betrouwbaarheid en tevredenheid in het algemeen. Na Miele zijn Indesit, Bosch, AEG en Zanussi volgens de leden het meest betrouwbaar. Het merk Hotpoint eindigt onderaan.

Wasdrogers en wasmachines

Gemiddeld krijgen de wasdrogers en wasmachines een hogere betrouwbaarheidsscore (respectievelijk 92% en 86%) dan wasdroogcombinaties (78%).

Score

De score voor de betrouwbaarheid is gebaseerd op het aantal problemen dat de machinebezitters rapporteerden. Daarnaast werd er in de enquête gevraagd hoe tevreden de leden over het algemeen waren met hun machine.

Bron: Which? magazine, januari 2014