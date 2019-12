Eerste indruk|Volgens Miele een wereldprimeur: een geurflacon in je wasdroger die de was van een geurtje voorziet. Verder zijn een aantal machines uit de nieuwe wasdrogerlijn T1 voorzien van 'SteamFinish' waarbij stoom gebruikt wordt om kreuk te verminderen en 'Perfect Dry'. Het ene nieuwe snufje voegt duidelijk meer toe dan het andere.

Miele FragranceDos, SteamFinish en Perfect Dry: review

FragranceDos: een grappige toevoeging

Bij alle programma's kan een geurtje aan de was worden toegevoegd, behalve bij 'koude lucht'. We testten de geurflacon met de geur 'cocoon' en het programma 'katoen kastdroog' en draaiden de intensiteit van de geurflacon tot halverwege.

De overhemden hadden een lekker geurtje na het drogen. Deze geur bleef zeker 2 dagen in het wasgoed hangen, al werd het wel minder sterk.

Het aanbrengen van de geurflacon vergde enige inspanning. Het verwijderen van het plakband lukte niet zonder de geurstof op onze vingers te morsen.

Het openen van de flacon en sluiten (als je hem wilt opbergen) ging erg lastig en ondanks het sluiten van de flacon bleef deze toch geur verspreiden.

Conclusie: een grappige toevoeging, maar je kunt natuurlijk ook wasverzachter gebruiken voor lekker geurend wasgoed.

SteamFinish: weinig strijkwinst

SteamFinish werkt maar bij 1 programma, namelijk het programma 'gladstomen'. Het condenswater wordt omgezet in stoom. SteamFinish kun je gebruiken om wasgoed vochtig te maken, zodat het daarna makkelijker te strijken is, of om wasgoed kreukvrij te maken. Er kan maximaal 1 kilo wasgoed in.

We droogden 2 overhemden van katoen en 2 van een mix van katoen en synthetisch materiaal, op 3 manieren: in de buitenlucht, met het programma 'katoen kastdroog' en met het programma 'gladstomen'. We vergeleken de kreuk en hoeveel tijd we nodig hadden om het wasgoed te strijken. Ook testten we hoe goed het programma 'gladstomen' kreuk verwijderde nadat we de overhemden een dag gedragen hadden.

De droogmethodes maakten weinig uit: na drogen in de buitenlucht en met de programma's 'katoen kastdroog' en 'gladstomen' waren de overhemden flink gekreukt.

De strijktijd voor 4 overhemden gedroogd met 'gladstomen' (SteamFinish) was 29 minuten; voor de overhemden die in de buitenlucht of met 'katoen kastdroog' gedroogd waren 31 minuten. Een minimale strijkwinst dus.

Ook het verwijderen van kreuk na een dagje dragen viel tegen: de kreuk werd iets minder na een stoombeurt met het programma 'gladstomen', maar het kostte nog 28 minuten om de 4 overhemden te strijken.

Conclusie: weinig tijdwinst bij het strijken.

Perfect Dry: de was wordt goed droog

Perfect Dry 'meet het restvocht van het wasgoed en zorgt zo voor een precieze droging', aldus de gebruiksaanwijzing. In feite doen alle automatische drogers dat: de lengte van het droogprogramma wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vochtigheid van de was.

We testten de programma's 'katoen kastdroog' (met volle trommel en met 3 kg was), 'katoen strijkdroog' en 'synthetica'.

De Miele droogt nauwkeurig, de was wordt goed droog.

Conclusie: geen unieke toevoeging, maar droogt wel goed.

Bekijk de overige testresultaten, specificaties en prijzen van de Miele T1 serie in onze wasdrogervergelijker. De modelnaam van de machines uit deze serie begint met TKB, TKG of TMG.

Wat is de Miele FragranceDos, SteamFinish en Perfect Dry?

De nieuwe wasdrogerlijn van Miele, de Miele T1, bevat nieuwe toepassingen. Alle wasdrogers van de T1-lijn maken gebruik van het Perfect Dry systeem. Op de machines vanaf €1399 zit ook SteamFinish en FragranceDos.

FragranceDos

Het pluizenfilter heeft een uitsparing voor een geurflacon, voor 'heerlijk fris ruikend wasgoed, zoals u dat wilt'. De geurflacon voegt tijdens het drogen een geur aan het wasgoed toe, waarvan de was 'zacht wordt en lekker gaat ruiken', aldus Miele. Er zijn 5 geuren: aqua, cocoon, nature, oriënt of rose. De flacon plaats je in het pluisfilter in de deur.

Een geurflacon kost €10,98 (via de webshop) en gaat zo'n 50 droogbeurten mee volgens Miele. Voor het drogen stel je de intensiteit in. Na het drogen raadt Miele aan de ring rond de flacon op 0 te draaien om te voorkomen dat er dan nog geur vrijkomt. Als je de geurflacon niet bij iedere droogbeurt wilt gebruiken, adviseert Miele hem uit de wasdroger te halen.

SteamFinish

Door gebruik van stoom zou je voortaan minder tijd kwijt zijn aan strijken. De stoom wordt aan het einde van het droogprogramma toegevoegd. 'Wasgoed wordt daardoor gemakkelijker en sneller te strijken of strijken wordt helemaal overbodig'.

Perfect Dry

Miele biedt ook het 'Perfect Dry systeem'. Dit systeem meet het kalkgehalte van het water en stemt het droogproces daarop af. Zo wordt de was nauwkeurig gedroogd.