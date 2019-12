Ongelijke energieklassen wasdrogers

Nieuws|Je bespaart maximaal 60 kWh (€13) aan stroom per jaar als je een wasdroger met energielabel A+++ koopt in plaats van A++. Of een droger met A++ koopt in plaats van A+ . Maar de stap van A+ naar A is veel groter en kan je jaarlijks €34 opleveren.