E-mailadres van provider geen belemmering bij overstap

Mensen met een provider e-mailadres, stappen vaak niet over naar een andere provider. Ze zijn bang om al hun e-mails kwijt te raken. Maar: je hebt meer rechten en mogelijkheden dan je waarschijnlijk denkt. We zetten ze hier op een rij.

Halfjaar recht op toegang tot oude e-mailadres na overstap

Bij een overstap naar een andere provider raak je in principe je provider e-mailadres kwijt. Vanaf de zomer van 2020 heb je nog een halfjaar recht op toegang tot dit e-mailadres. Dat hebben providers met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgesproken. Het ministerie wil overstappen zo stimuleren.

E-mail behouden: dienst van provider

Bij deze providers kun je je e-mailadres tegen betaling langer dan een half jaar behouden: Caiway, XS4ALL, Solcon en KPN. Je neemt bij hen dan een e-mailpakket af als losse dienst.

De volgende providers bieden geen e-mail-abonnement aan om je e-mailadres langer dan een half jaar te behouden: Budget Thuis, Delta, Online.nl, Tele2, T-Mobile, Youfone en Ziggo.

Mogelijkheden nieuw e-mailadres

Gratis e-mailadres

In plaats van een e-mailadres bij een provider, kun je ervoor kiezen om een web-mailadres, zoals Gmail of Outlook, te nemen. Daarmee ben je niet afhankelijk van een provider. Dit is niet de meest privacy vriendelijke optie. Lees meer over de privacy van Google en Outlook.

Betaald e-mailadres

Je kunt er ook voor kiezen om een betaald e-mailadres te nemen. Deze bieden vaak betere privacy garanties. Voorbeelden zijn Proton en Soverin. Proton biedt een gratis versie aan met 500MB opslag. Een abonnement start vanaf €4,- per maand. Een abonnement bij Soverin start vanaf €29,- per maand.

Eigen domeinnaam met e-mailbox

Bij de registratie van een eigen domeinnaam (bijvoorbeeld www.voornaamachternaam.nl), kun je daar via een hostingprovider een e-mailbox aan koppelen. Het voordeel is dat je niet afhankelijk bent van een provider én een professioneel-ogend e-mailadres hebt. Het nadeel is dat het installeren wat technische kennis vraagt. Kijk bij je keuze voor een hostingprovider naar de ondersteuning die ze bieden en wat hun privacy beleid is.

Stappenplan wisselen van e-mailadres

Ga je over op een nieuw e-mailadres? In dit stappenplan geven we praktisch aan hoe je dat aanpakt:

Lees meer: