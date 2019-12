Je rechten en plichten bij providers

De internetprovider verhoogt de tarieven. Mag dat? Of hij haalt een tv-zender uit je pakket. Wat kun je doen? We geven je antwoorden en tips hoe je je recht kunt halen.

Tarieven verhoogd, mag dat zomaar?

Een provider mag de prijzen van een abonnement veranderen, meestal zal het om een prijsverhoging gaan. De provider moet die prijsverhoging wel minimaal 4 weken van tevoren aankondigen. Hij moet je precies aangeven wat er verandert en hij is verplicht je te wijzen dat je het abonnement mag opzeggen. Ook als je nog binnen (eerste) contractduur zit. Je kunt dus zonder boete overstappen.

Inflatiecorrecties mogen providers doorgaans wel gewoon doorvoeren. Dit staat meestal in de algemene voorwaarden.

De prijzen van internet- en tv-pakketten kun je naast elkaar zetten in onze alles-in-1-vergelijker.

Tv-zender uit het pakket, wat kan ik doen?

Aanbieders van tv kunnen het zenderaanbod veranderen, daar kun je niks tegen doen. Wel mag je je abonnement opzeggen. Tv-providers moeten een wijziging, zoals van het zenderpakket, minimaal 4 weken van tevoren melden met duidelijke informatie over de wijziging. Als de wijziging voor jou nadelig is, hebt je het recht om het contract kosteloos op te zeggen. Dit geldt ook als je nog binnen (eerste) contractduur zit, je tv-aanbieder moet je daarop wijzen.

Rekening klopt niet, wel of niet betalen?

Soms is er een logische verklaring voor een hoge(re) rekening. Maar er kan ook een fout zijn gemaakt door de aanbieder. Vraag daarom opheldering bij je provider. Is het probleem daarna toch nog niet opgelost, dan kun je een klacht indienen. Vraag je aanbieder naar de klachtenprocedure. Het is verstandig om het bedrag waar je wel akkoord mee bent, te betalen. En het bedrag waar je het niet mee eens bent, niet te betalen. Laat dit wel weten aan de provider.

Dubbele factuur, welke betaal je wel en welke niet?

Ben je overgestapt van provider, maar krijg je nog steeds rekeningen van je vorige provider? Die moet je dan gewoon betalen. Voor vergoeding van de dubbele kosten kun je de nieuwe provider per brief aansprakelijk stellen. De nieuwe provider is altijd je eerste aanspreekpunt. Hij regelt de overstap of vertelt je wat je zelf moet doen en in welke volgorde. Ben je met de nieuwe provider overeengekomen dat hij de overstap zal regelen, dan is hij ook verantwoordelijk voor de opzegging van het abonnement bij de oude provider. Laat je nieuwe provider per brief weten dat je hem aansprakelijk stelt voor de dubbele kosten. De rekening van je oude provider moet je gewoon betalen.

Bij klachten of storingen, mag ik dan opzeggen?

Heb je problemen met je provider? Probeer deze dan eerst op te lossen met je provider. Je kunt niet zomaar opzeggen. Het stappenplan 'goed klagen in 10 stappen' kan daarbij helpen. Je kunt met je klacht ook altijd terecht op Klachtenkompas.

Lees meer: