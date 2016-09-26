Archief Babymatrassen

IKEA vernieuwt assortiment babymatrassen
IKEA heeft zijn volledige assortiment babymatrassen vernieuwd. Daardoor is de IKEA Krummelur geen Beste Koop meer. De nieuwe matrassen zijn we aan het testen.
IKEA heeft zijn volledige assortiment babymatrassen vernieuwd. Daardoor is de IKEA Krummelur geen Beste Koop meer. De nieuwe matrassen zijn we aan het testen.
De vulling van babymatrassen lijkt erg op die van matrassen voor volwassenen. Toch zijn andere eigenschappen belangrijk. Welke vullingen zijn het beste voor babymatrassen?
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Er is in 2019 een lichte stijging vastgesteld van het aantal baby’s dat plotseling en onverwacht is overleden in Nederland.
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