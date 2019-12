Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Anker SoundCore Flare is rechtopstaande, cilindervormige bluetooth speaker. Hij heeft iets meer dan een liter inhoud, en daarmee valt hij in de categorie "middelgroot". Onderaan is een ring aanwezig die gekleurd licht kan afgeven, op het ritme van de muziek. Deze functie kun je ook uitzetten. We hebben de accuduur beoordeeld met het licht "uit". Je kunt een tweede Soundcore Flare koppelen om op dit manier stereo geluid te kunnen weergeven. Ook is hij waterdicht (Volgens de zogenaamde IPX7 standaard). Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. Verder kun je er ook handsfree mee bellen.