Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Polk Assist is een wifi speaker die afgaand op de buitenafmetingen, ongeveer een liter inhoud heeft. Dat maakt het een compact model. Zoals bij veel wifi-speakers kun je ook verbinding maken via Bluetooth. Zoals de naam al verraadt, je kunt een virtuele assistent gebruiken, en dat is in dit geval Google assistant. Ook Chromecast wordt ondersteund, waarmee er ook multiroom mogelijkheden zijn. Sowieso is een Google account nodig om deze speaker volledig te gebruiken. Deze speaker werkt, op het netsnoer na, helemaal draadloos. Er is geen ethernet poort of audio ingang.