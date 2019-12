Subsidie voor energiebesparing eigen huis

Nieuws|Als je je huis energiezuiniger maakt, dan ga je minder energie gebruiken en levert je dat uiteindelijk geld op. En het komt de waarde van je huis ten goede. Maar wat als je dat investeringsbedrag niet of moeilijk kunt opbrengen? Er is nu een nieuwe subside beschikbaar om je daarbij te helpen als je een koophuis hebt of deel uitmaakt van een VvE.

Update 2 mei 2017: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat weten dat het budget voor deze subsidie uitgeput is voor eigenaar-bewoners. Alleen Verenigingen van Eigenaars (VvE's) kunnen nog subsidie aanvragen. Voor hen geldt een apart budget.

Neem je maatregelen voor energiebesparing- zoals het isoleren van je dak of je neemt dubbel glas - dan kun je daarop zo'n 20% subsidie krijgen. Je moet dan wel ten minste 2 nieuwe isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Door de subsidie verdien je die maatregelen sneller terug, en hoef je minder geld te investeren.

De maatregelen zijn vooral interessant als je een wat ouder huis hebt, want die zijn bij de bouw niet of matig geïsoleerd. Je gaat daardoor veel minder energie verbruiken, en hebt daardoor lagere energiekosten. Maar ook voor nieuwere woningen lonen energiebesparende maatregelen.

Voorwaarden voor subsidie

Je kunt subsidie krijgen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je bent eigenaar van de woning en je woont er ook zelf (dus verhuurt de woning niet).

Je laat 2 of meer van de volgende maatregelen uitvoeren: dakisolatie, spouwmuurisolatie, gevelisolatie (binnen of buiten),vloer- of bodemisolatie, plaatsen HR++ glas of triple glas.

De maatregelen moeten aan voorwaarden voldoen wat betreft kwaliteit: er gelden minimumeisen voor de isolatiewaarde bij dak, gevel, vloer of glas. Ook moet je een voldoende groot deel van het dak-, gevel-, vloer- of glasoppervlak isoleren, bij voorkeur het hele oppervlak. Anders is er een minimaal aantal vierkante meters vereist.

Je kunt alleen subsidie aanvragen voor maatregelen die je nog moet laten uitvoeren, niet voor maatregelen die je al hebt laten doen.

De subsidieaanvraag gaat per adres en je mag op één adres niet meerdere aanvragen doen. Het is niet toegestaan om 2 maatregelen te laten uitvoeren en een jaar later weer subsidie aan te vragen voor 2 maatregelen. Bedenk dus vooraf goed welke maatregelen je allemaal wilt en laat deze tegelijkertijd uitvoeren.

Op RVO.nl vind je een overzicht van de minimale oppervlakte die je moet isoleren en de bedragen per vierkante meter.

Combineren met andere subsidies

De 'Subsidieregeling energiebesparing in huis' is een landelijke regeling. Je kunt deze subsidie combineren met andere subsidies, bijvoorbeeld van de gemeente of provincie, en met een Energiebespaarlening. Ook met een Vereniging van Eigenaars (VvE), woonvereniging of wooncoöperatie kun je subsidie aanvragen voor isolatie van het gebouw. Daarbij is ook subsidie mogelijk voor energieadvies en procesbegeleiding.

Nog meer subsidie mogelijk

Heb je minimaal 2 energiebesparingsmaatregelen genomen en wil je nog meer, dan is daarvoor wellicht ook subsidie beschikbaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld waterzijdig inregelen van je cv-ketel, een isolerende buitendeur, isolerende kozijnen bij triple glas of een douche met warmteterugwinning, Ook hierbij bedraagt de subsidie ongeveer 20% van de kosten.

Verder is er subsidie beschikbaar voor een maatwerkadvies en een nergieprestatiegarantie. Het maatwerkadvies helpt je om scherp te krijgen welke maatregelen voor jou mogelijk en zinvol zijn. De energieprestatiegarantie is een verzekering die zekerheid geeft dat de maatregelen goed worden uitgevoerd en dat de berekende energiebesparing ook echt wordt gehaald.

Ten slotte is het ook nog mogelijk subsidie te krijgen als je grote plannen hebt en bijvoorbeeld je huis zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal wilt maken.

Subsidie aanvragen

Een subsidieaanvraag kun je indienen via de website van de RVO. Je moet dan onder andere invullen voor welke maatregelen je de subsidie aanvraagt. Je moet al een offerte hebben van een bedrijf, waarmee laat je zien dat je van plan bent om de maatregelen ook daadwerkelijk te laten uitvoeren.

