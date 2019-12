Kinderfietshelmen getest in Duitsland

Nieuws|Onze Duitse collega’s van Stiftung Warentest testten 19 verschillende fietshelmen. 8 voor de kleintjes, en 11 voor grotere kinderen. Hun conclusie: elke fietshelm is beter dan geen, maar toch raden ze 4 modellen af. 3 vanwege de aanwezigheid van schadelijke stoffen, 1 omdat die te groot is voor een kinderhoofd, en 1 om beide redenen.

De 3 beste voor de kleinsten

De Nutcase Little Nutty, Abus Anuky en de Alpina Xima Flash komen uit de Duitse test als beste naar voren voor de kleinere kinderen. De Casco Nori komt er ook goed uit, maar komen wij in de winkel tegen als cap voor paardrijden.

De 3 beste vanaf 5 jaar

Als beste voor grotere kinderen noemen de Duitsers de Cratoni Akino, de Bell sidetrack en Alpina Carapax Jr Flash. De Limar 242 komt er ook goed uit maar troffen wij niet online aan.

Meer voor volwassenen

2 helmen blijken tijdens een crash van het kinderhoofd te kunnen glijden. Of kunnen van het hoofd afgetrokken worden als, tijdens het rijden bijvoorbeeld, een laaghangende tak er grip op krijgt. Deze helmen zijn daarom meer geschikt voor ouders dan voor kinderen. Het gaat om de O’Neal dirt lid kids en de Melon Urban Active.

Schadelijke stoffen

3 helmen bevatten een opvallend hoog gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). PAK’s worden ervan verdacht kankerverwekkend te zijn. De stof werd aangetroffen in de riempjes en/of in de bekleding. Beide staan direct in contact met de huid.

In het geval van peuters zouden deze riempjes zelfs in de mond kunnen belanden. Zij sabbelen immers nog op van alles en nog wat. Het gaat om de Giro Scamps Mips helm voor kleine kinderen en voor de grotere kinderen om de Abus Scraper Kid en de Melon Urban Active. Deze 3 modellen worden daarom afgeraden.

Kooptips en gebruikstips over fietshelmen vind je op VeiligheidNL.