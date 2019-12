Uitslag van de test fietsstoeltjes 2016

In januari 2016 publiceerden we onze laatste test van fietsstoeltjes. We onderzochten veiligheid, installatiegemak en constructie en deden een paneltest. Een aantal van deze geteste fietsstoeltjes voor voor- en achterop de fiets zijn nog verkrijgbaar. Wat waren onze bevindingen?

Het beste fietsstoeltje van 2016

We testten in 2014 en 2016 fietsstoeltjes voor zowel voor- als achterop de fiets. De fietsstoeltjes voor voorop zijn getest in combinatie met een windscherm. De geteste fietsstoeltjes voor achterop zijn modellen met de bevestiging aan het frame.

Geen enkel fietsstoeltje was toen 'slecht' te noemen. Maar op een aantal onderdelen konden sommige modellen wel verbeterd worden.

Voorop

De Hamax Observer had in 2016 het hoogste testoordeel.

De Bobike Exclusive Mini was tweede in de rij.

Achterop

De Hamax Caress had in 2016 het hoogste testoordeel.

De eerstvolgende in de rij was de GMG Yepp Maxi zadelbuis.

Voor- en achterop

Bobike One Maxi en de Bobike One Mini scoorden ook goed en hebben een gunstige prijs. Daarmee waren ze in 2016 Beste Koop in beide categorieën.

Overzicht van de resultaten van de fietsstoeltjestest

Onderstaand een overzicht van de geteste fietsstoeltjes.

Fietsstoeltjes voor voorop

Merk & type Testoordeel Richtprijs Testjaar Bobike Exclusive Mini 7,1 €85 2014 Bobike One Mini 6,9 €85 2016 Thule RideAlong Mini 6,9 €135 2016 GMG Yepp Mini 6,8 €100 2014 Polisport Mini Bubbly 6,4 €60 2014

Fietsstoeltjes voor achterop

Merk & type Testoordeel Richtprijs Testjaar GMG Yepp Maxi zadelbuis 8 €100 2014 Bobike One Maxi 7,8 €85 2016 Bobike Maxi Exclusive 7,6 €75 2014 Thule RideAlong zadelbuis 7,5 €125 2016 Polisport Maxi Bubbly frame bevestiging 6,9 €50 2014

Geen predicaten meer

De fietsstoeltjes die in 2014 en 2016 getest zijn, geven geen goede afspiegeling meer van de huidige markt omdat er in de tussentijd nieuwe modellen zijn bijgekomen. Daarom geven we geen predicaat Beste uit de Test of Beste Koop meer. Toch is een aantal van de geteste fietsstoeltjes nog goed verkrijgbaar in de winkels, waardoor de testresultaten nog steeds relevant kunnen zijn.

Geen nieuwe test

Een nieuwe test van fietsstoeltjes staat niet gepland. In onze testen is gebleken dat de grootste onderlinge verschillen in gebruiksgemak zitten. Dus kijk daar in de winkel goed naar. Daarnaast kun je zelf een check doen op de veiligheid van fietsstoeltjes.

