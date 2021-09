Geen analoog radiosignaal meer

Als laatste provider in Nederland stopt Ziggo met de doorgifte van analoge radio via haar kabelnetwerk. Je kunt dan alleen nog maar digitale radio ontvangen bij deze provider. Ziggo stopt met analoge radio om meer ruimte in haar netwerk te krijgen, bijvoorbeeld voor sneller internet.

Volgens Ziggo zelf gebruiken veel klanten al digitale radio. De afschakeling van het analoge signaal raakt maar een klein deel van haar klanten. Het heeft geen gevolgen voor de abonnementsprijzen.

Regio voor regio

De afbouw is gestart en gaat per regio. Ziggo verwacht eind 2021 klaar te zijn. Per regio krijgen klanten van Ziggo uiterlijk 5 weken van tevoren bericht hierover. Daarin staat hoe je kunt nagaan of je nog analoge radio luistert en wat de alternatieven dan zijn.

Alternatieven voor analoge radio

Op de website van Ziggo lees je hoe je kunt controleren of je analoge radio via Ziggo luistert. Luister je analoge radio? Ziggo vermeldt diverse alternatieven om toch radio te blijven luisteren na afschakeling van het analoge radiosignaal.

Losse FM-antenne

Als eerste kun je een losse FM-antenne op de antenne-ingang van de geluidsset aansluiten. Zo'n FM-antenne bestel je kosteloos via Ziggo. Je ontvangt dan het analoge radiosignaal dat via de ether wordt uitgezonden.

Veel radiozenders, zoals die van de NPO, worden nog steeds via FM-frequenties via de ether uitgezonden. Deze kun je dus kosteloos ontvangen. Je kunt wel minder zenders ontvangen via FM dan via het digitale radiosignaal van Ziggo. In dit radiozenderoverzicht van Ziggo zie je welke radiozenders je met FM en met Ziggo's digitale signaal kunt ontvangen.

Digitale radio via losse tv-ontvanger

Je kunt er ook digitale radio via Ziggo luisteren. Dat kan op verschillende manieren.

Gebruik je een losse tv-ontvanger van Ziggo om televisie te kijken, dan kun je deze tv-ontvanger verbinden met je geluidsset. Een losse tv-ontvanger is een apart apparaat dat je op de tv aansluit. Zoals de Mediabox XL of Mediabox Next. Ziggo heeft veel verschillende soorten en merken mediaboxen. Controleer eerst welke mediabox je precies hebt, via bijvoorbeeld deze webpagina van Ziggo.

Bekijk daarna welke audio-uitgang(en) de tv-ontvanger heeft. Deze zitten vrijwel altijd aan de achterzijde van het apparaat. De meeste mediaboxen bij Ziggo hebben een optische audio-aansluiting, ook wel SPDIF genoemd. Bekijk vervolgens wat voor audio-ingang(en) je eigen geluidsset heeft. Zo weet je wat voor soort audio-kabel je daarvoor nodig hebt. Deze moet je wel zelf kopen.

Om radio te luisteren, moet dan wel altijd de tv-ontvanger aan. Zet deze op het kanaalnummer van de radiozender die je wil horen. Radiozenders vind je vanaf kanaal 801. Omdat niet alle tv-ontvangers een schermpje hebben waarop je het kanaalnummer kunt zien, moet je soms ook de tv aan zetten om het gewenste kanaalnummer te selecteren. De tv kan daarna uit.

Mocht je geen losse geluidsset hebben of willen gebruiken, dan kun je het radiogeluid ook via de speakers van de tv afspelen. De tv-ontvanger en tv moeten dan wel altijd aanblijven.

Heb je een Mediabox XL of Mediabox Next?

Let op: heb je een Mediabox XL of Mediabox Next als tv-ontvanger en wil je radiozenders kunnen kiezen zonder dat de tv aan moet? Dan moet je spraakbesturing via de afstandsbediening gebruiken. Druk op het microfoonsymbooltje op de afstandsbediening en spreekt vervolgens de naam van de radiozender of het kanaalnummer in. De mediabox schakelt dan naar dat kanaal en speelt de radio af. Zie ook deze webpagina van Ziggo hierover.

Heb je geen afstandsbediening met spraakfunctie? Dan kun je gratis een afstandsbediening ophalen in een Ziggo winkel. Je kunt de afstandsbediening ook online bestellen. Je betaalt dan €6,95 aan verzendkosten.

Digitale radio via tv zelf

Heb je een CI-module om te tv te kijken, dan kun je ook de tv gebruiken om radio te luisteren. Je zapt dan naar het kanaalnummer van de radiozender die je wil horen. De radiozenders vind je vanaf kanaal 1801. Je moet dan een 1 voor het genoemde kanaalnummer zetten. Een zenderoverzicht staat op de site van Ziggo.

Je kunt ook de tv verbinden met een losse geluidsset. Bekijk daarvoor welke audio-uitgang de tv heeft en wat voor audio-ingang de geluidsset heeft. Zo weet je wat voor soort audio-kabel je nodig hebt. Deze moet je wel zelf kopen. Om radio te luisteren, moeten zowel de tv als de geluidsset altijd aan staan.

Losse digitale radio-ontvanger

Ziggo biedt ook een speciale losse digitale radio-ontvanger aan. Deze kost eenmalig €50. Dit apparaatje sluit je via een coax-kabel aan op de wandcontactdoos. En met de meegeleverde tulp-kabel sluit je 'm aan op je geluidsset. Met de afstandsbediening kun je dan langs de radiozenders zappen. De tv hoeft niet aan.

Let op: je moet nog wel het tv-signaal doorlussen. Daarvoor heb je een tweede coax-kabel nodig die je tussen de radio-ontvanger en de losse tv-ontvanger of tv plaatst. Heb je een Mediabox XL of Cisco mediabox als tv-ontvanger? Dan is doorlussen helaas niet mogelijk. Je moet dan een splitter in de wandcontactdoos plaatsen en vervolgens een coax-kabel naar de tv-ontvanger en een andere coax-kabel naar de radio-ontvanger gebruiken.

Internetradio

Een ander alternatief is om radio via internet te luisteren. Veel radiozenders, zoals NPO, Radio538 en Veronica, hebben een app waarmee via het internet radio luistert. Ook zijn er apps als TuneIn die duizenden internetradiostations bundelen.

De app installeer je op je smartphone of tablet. Om het radiogeluid te horen, verbind je je smartphone of tablet met een zogenaamde draadloze speaker. Afhankelijk van het type draadloze speaker, kan dat via Bluetooth of via je wifi-netwerk thuis.

Lees meer over draadloze speakers.

Digitale radio via de ether

Je kunt ook digitale radio via de ether ontvangen: dat heet DAB+. Je geluidssysteem moet wel geschikt zijn om het DAB+ signaal te kunnen ontvangen. Zo niet, dan moet je een nieuw geluidssysteem kopen.

Je hebt de keuze uit heel wat geluidssystemen die geschikt zijn voor het DAB+-signaal, zoals een receiver of los radiotoestel.

Misschien is de ontvangst van het DAB+ signaal in de regio waar je woont (nog) niet optimaal, vooral binnenshuis.

