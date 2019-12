Tweedehands computer kopen?

Een computer kopen is een behoorlijke investering en kost je honderden euro's. Je bent minimaal €500 tot €600 kwijt voor een wat beter model. Een tweedehands laptop lijkt dan een goede optie. Is het slim om een tweedehands computer te kopen en waar moet je op letten?

Waar kan ik ze kopen?

Tweedehands computers zijn er in allerlei soorten en maten. Je kunt ze globaal op 2 plaatsen kopen:

Online

Particulieren bieden hun oude laptops aan op sites zoals Marktplaats.nl en Speurders.nl. Er zijn verder ook online-winkels die hele partijen computers opkopen van bedrijven en die doorverkopen. In een winkel

In vrijwel iedere stad heb je eenmanszaken die zich uitsluitend richten op het opkopen/krijgen en eventueel herstellen van oude laptops. Ook sommige computerwinkels verkopen tweedehands modellen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke laptops goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Bekijk de beste laptops

Is het slim?

Tweedehands computers mogen dan breed aangeboden worden, maar is het eigenlijk wel slim om er eentje te kopen? Oude apparaten kunnen natuurlijk kuren vertonen en dat is niet wat je wilt van een nieuwe aankoop. Over het algemeen gelden de volgende 2 overwegingen:

Online particulier

Online een computer kopen van een particulier via bijvoorbeeld Marktplaats.nl of Speurders.nl is eigenlijk altijd een gok. Je weet niet hoe goed die persoon voor zijn spullen heeft gezorgd. Lees hieronder tips om het risico te beperken. Zakelijk model

Bij het kopen van een tweedehands computer die een zakelijk verleden heeft, moet je er rekening mee houden dat deze voor dat gebruik kan zijn geoptimaliseerd. In de regel moet je hier geen enorm krachtige prestaties van verwachten. Verder is het goed mogelijk dat daar nog geen besturingssysteem op staat. Dat moet je er dan nog zelf op installeren.

Waar moet ik verder op letten?

Het is zeker niet zo dat een tweedehands computer per definitie een slecht idee is. Let echter wel goed op het volgende:

Niet per se goedkoper

Koop geen tweedehands computer omdat je denkt dat je dan zeker goedkoper uit bent. Ook bij dit type computers moet je goed kijken naar wat je krijgt voor je geld. Wat kun je voor dezelfde prijs op het moment nieuw kopen? Als je bij voorbeeld voor €500 een pc kunt kopen die een paar jaar geleden goede specificaties had, dan lijkt dat wellicht een goede deal. Het kan echter zo zijn dat je voor hetzelfde geld een naar huidige maatstaven wat mindere computer kunt kopen, die qua prestaties wel op het niveau van de oudere computer zit. Dan kun je beter een nieuwe kopen.

Oude besturingssystemen

Vermijd oude besturingssystemen. Windows, het besturingssysteem van Microsoft dat op de meeste computers staat, is inmiddels toe aan versie 8. Windows 7 is ook nog prima, maar Windows Vista en zeker Windows XP vermijd je beter.

Koop een gebruiksklare

Zorg dat je meteen aan de slag kunt met je tweedehands computer. Zelf Windows aanschaffen en installeren zal voor de meesten geen probleem zijn, al zijn dat natuurlijk wel weer extra kosten. Extra onderdelen plaatsen om hem weer bij de tijd te krijgen is een brug te ver.

Controleer werking en licenties

Koop je tweedehands computer in ieder geval niet 'blind'. Zorg ervoor dat je hem 'in actie' hebt gezien en vergewis je ervan dat een en ander naar behoren werkt. Vraag ook naar licenties van eventuele software die op het systeem staat. Als je dan een programma moet herinstalleren, dan hoef je er niet opnieuw voor te betalen.

Let op garantie

Let goed op garantie. Als je de tweedehands computer van een particulier koopt, zal daar vaak geen garantie op zitten. Bij een winkel wel. Voor relatief goedkope aankopen is dat geen enorm probleem, maar als het wat duurder wordt, is een beetje zekerheid wel zo prettig. Kijk ook goed naar de duur van de garantie.

Te mooi om waar te zijn

Zeker als je toch besluit om een tweedehands computer van een particulier te kopen en je hebt niet de mogelijkheid om hem ook daadwerkelijk in actie te zien, dan geldt hiervoor hetzelfde als voor alle deals: als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo.

Tweedehands laptop kopen? Bekijk eerst de prijzen en prestaties in de laptopvergelijker.