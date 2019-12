Hoofdkussens

Welk kussen is voor jou het beste?

Dit hangt af van:

Je favoriete slaaphouding, dit is ook belangrijk bij het kiezen van de juiste matras.

Hoe breed je schouders zijn.

Hoe hard je matras is. In de matrassenvergelijker staat hoe hard de matras is.

Je lichamelijke kenmerken, zoals transpiratie en allergieën.

Je eigen voorkeuren voor materialen en vormbaarheid van het kussen.

Slaaphouding

Een hoofdkussen zorgt dat je hoofd tijdens het slapen niet te ver voor- of achterover buigt en niet te ver opzij. Het beste is een kussen waarop je hoofd in een min of meer rechte lijn ligt met je ruggengraat. Ook bij de keus voor de juiste matras is dit belangrijk.

Bij de keus voor het juiste hoofdkussen is je favoriete slaaphouding belangrijk. Slaap je op je rug, zij of buik?

Rugslapers moeten erop letten dat het kussen wat hoger is in de nek dan bij het achterhoofd. Is het kussen te dik bij het achterhoofd, dan buigt het hoofd te ver naar voren, met een te dun te ver naar achteren.

Zijslapers met brede schouders hebben een dikker kussen nodig. Voor zijslapers is het extra belangrijk dat hun schouders niet op het kussen liggen, maar er tegenaan. Het kussen begint dus boven de schouder.

met brede schouders hebben een dikker kussen nodig. Voor zijslapers is het extra belangrijk dat hun schouders niet op het kussen liggen, maar er tegenaan. Het kussen begint dus boven de schouder. Buikslapers zijn het best af met een heel dun kussen. Want op je buik lig je al in een onnatuurlijke en oncomfortabele positie. Met een dun kussen belemmer je je ademhaling het minst.

Heb je rugklachten? Die kunnen te maken hebben met je slaaphouding.

Harde of zachte matras

Hoe hard je matras is, kun je testen door zonder hoofdkussen in je favoriete slaaphouding te gaan liggen. Hoe verder je hoofd naar achteren of opzij doorbuigt, hoe dikker je kussen moet zijn om die onnatuurlijke houding te corrigeren. Hoe zachter de matras, hoe dunner je kussen moet zijn.

In de Matrassenvergelijker kun je filteren op de hardheid van de geteste matrassen.

Vulling van hoofdkussens

Grofweg zijn dit de meest gebruikte kussenvullingen:

Dons en veren.

Polyester vezels, in de winkel aangeduid als 'synthetische vulling'.

Schuimblokken van koudschuim, traagschuim of latexschuim. Deze heten in de winkel vaak nekkussen.

Dons en veren

Kussenvullingen bestaan meestal uit veertjes en niet zo vaak uit dons. De kenmerken van kussens met dons en veren zijn:

Vulling is zeer makkelijk zelf te vormen.

Mogen niet altijd in de wasmachine.

Gevoeliger voor stofmijt.

Veertjes kunnen harde, scherpe veerpennetjes hebben die je kunt voelen door de tijk heen.

Synthetische/polyester vezels

Verkrijgbaar in zeer veel soorten, kwaliteiten en prijsklassen.

Makkelijk zelf te wassen.

Vrij elastisch, dus minder 'vormbaar' dan een verenkussen.

Minder gevoelig voor stofmijt dan dons en veren.

Nekkussens of schuimblokkussens: de Duitsers testen ze

Voorgevormde, massieve kussens zijn beter bekend als nekkussens. Ze worden vaak verkocht als het ei van Columbus tegen allerlei kwalen en ongemakken, zoals nek- en rugklachten, allergieën, hoofpijn en slaapproblemen.

Onze Duitse collega’s van Stiftung Warentest waren in 2017 na een test van 20 nekkussens voorzichtiger: slechts 4 kregen een oordeel ‘goed’ waarvan er maar 3 voor elke soort slaper en matras geschikt waren.

Hun aanbevelingen

Voor rugslapers en zijslapers met smallere schouders zijn de meeste nekkussens te hoog zodat de nek en ruggengraat niet goed liggen. Ben je zo’n slaper en heb je geen nek- of rugklachten, dan volstaat een goed synthetisch of dons/verenkussen prima.

Voor zijslapers met brede schouders zijn nekkussens wel geschikt, maar niet noodzakelijk.

Bij nek- en/of rugklachten zijn nekkussens het proberen waard. Let er wel goed op dat je ruggengraat recht ligt als je in je favoriete slaaphouding op je eigen matras ligt.

Let op: lang niet alle nekkussens zijn goed, dus zorg ervoor dat je het kussen kunt proberen voor het kopen, of dat je het kunt terugbrengen.

Let op: lang niet alle nekkussens zijn goed, dus zorg ervoor dat je het kussen kunt proberen voor het kopen, of dat je het kunt terugbrengen. Kies voor een kussen waarvan je de hoogte/dikte kunt aanpassen.

Kenmerken van nekkussens

Kussen zelf is meestal niet wasbaar, wel de tijk mits afneembaar

Voelen vaak warm tot zweterig aan

Kan een sterke geur vanaf komen

Nemen geen stof op, dus ideaal bij stofallergie

Traagschuim nekkussens

Voor de medische voordelen die in advertenties worden genoemd, zijn geen bewijzen

Kan in een koude slaapkamer nog erg hard aanvoelen als je er net op gaat liggen.

Draaien wordt lastiger naarmate het traagschuim je dieper in het kussen laat zakken.

Latexschuim nekkussens

Soepeler dan traagschuim.

Kunnen allergische reacties veroorzaken.

Lees meer over de eigenschappen van traagschuim en latexschuim.

Welk kussen bij welke wensen?

Zoek je een zeer dun kussen?

Zeer dunne kussens zijn moeilijk te vinden. Kun je geen goede vinden? Kies voor een kussen waar je vulling uit kunt halen.

Let op: een rits betekent niet per se dat je er ook vulling uit kunt halen. Bekijk dit dus voor de aankoop.

Transpireer je veel?

Kies wel voor:

Een tijk van natuurlijk materiaal zoals katoen.

Een synthetische vulling.

Een kussen dat je op 60 °C kunt wassen in de wasmachine.

Kies niet voor:

Een kussen dat niet in de wasmachine mag.

Een synthetische of zeer dichtgeweven tijk. Zo’n tijk ventileert minder goed.

Een vulling van geheugenschuim, en zeker geen massief blok. Ook geheugenschuim voelt al snel zweterig.

Transpireer je veel in bed? Deze geteste matrassen halen de hoogste scores voor vochtdoorlatendheid. Bekijk ook de matrassen die koel aanvoelen.

Ben je allergisch voor huisstofmijten?

Kies wel voor:

Een kussen dat je op 60 °C kunt wassen in de wasmachine.

Een zeer dichtgeweven tijk of sloop die huisstofmijt – en de huidschilfers waar ze zich mee voeden – tegenhoudt.

Kies niet voor:

Een vulling van veren of dons, omdat stofmijt hierin goed gedijt.

Een kussen waar je erg van gaat transpireren. Want stofmijt houdt van een vochtige omgeving.

Een kussen dat je niet op hoge temperaturen kunt wassen.

Lees ook onze andere tips voor slapen zonder last van allergieën.

Last van stofmijt? Deze matrassen hebben een tijk die je op 60 °C kunt wassen.

Heb je rugklachten?

Dan is het extra belangrijk dat je ruggengraat recht ligt als je op je eigen matras in je favoriete slaaphouding ligt. Probeer een kussen uit voor de koop of wees er zeker van dat je hem mag terugbrengen als je er niet goed op ligt.

Bekijk meer slaaptips bij rugklachten

