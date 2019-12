Conclusie

De Canon PIXMA G3500 is een inkjetprinter met inkttanks, dat wil zeggen dat je geen cartridges hoeft te vervangen. Met de meegeleverde hoeveelheid inkt kan de gemiddelde consument jaren vooruit. Echt voordelig wordt het pas als je veel print, de aanschafprijs is namelijk best hoog. De printkwaliteit is beter dan die van de EcoTank van Epson. De printer heeft weinig extra’s, zo zit er geen schermpje op en kun je niet dubbelzijdig afdrukken.

Inkttanks

De G-serie van Canon bestaat uit inkjetprinters met grote inkttanks die je vult met inkt uit de meegeleverde flesjes. De meeste inkjetprinters hebben prijzige losse cartridges waar de inkt in zit, die veel regelmatiger vervangen moeten worden. Dat probleem is dus verholpen. Epson verkoopt al langer dit soort printers onder de naam EcoTank.

Heel veel printjes

Canon claimt dat je wel 6000 zwarte pagina’s kunt printen. Dat klopt redelijk, want uit onze test blijkt namelijk dat je met een volle zwarte tank zo’n 5500 brieven kunt printen. Even ter vergelijking; met een zwarte cartridge van een normale Pixma inkjetprinter van Canon haal je vaak nog geen 500 brieven.

Je kunt er zo’n 1100 grote foto’s of 2600 spreadsheets mee printen, dat is een stuk minder dan de geclaimde 7000 pagina’s in kleur. Waarschijnlijk is de standaard testpagina van Canon minder gevuld dan die van ons. Alsnog kan een gemiddeld gezin hier jaren mee vooruit.

Sterker nog; uit een enquête onder ons consumentenpanel bleek dat de meeste mensen maar 30 pagina’s per maand printen, dan is de inkt na 15 a 20 jaar nog niet op. De vraag is eerder of de printer het tegen die tijd nog doet.

Voordeliger bij veel printen

Als je weinig print, dan hebben de inkttanks wat minder zin. De hoeveelheid inkt krijg je nooit op en de aanschafprijs is naar verhouding hoog. De G3500 kost namelijk €310, terwijl voor €50 tot €150 genoeg keus is aan goede multifunctionele kleurenprinters.

Toch als we het totaalplaatje bekijken, ben je na 5 jaar evenveel of iets minder geld kwijt dan bij een normale inkjetprinter. Daarbij geef je namelijk veel geld uit aan cartridges. Print je veel, dan begin je pas echt voordeel te krijgen van de grote tanks; een brief kost je nog geen halve cent. En binnen een paar jaar heb je de aanschafkosten eruit.

Bekijk in onze testresultaten van iedere printer de kosten per afdruk en de totale kosten van aanschafprijs en inktverbruik.

Print je alleen zwart? Kies dan voor een laserprinter.

Vergeleken met de EcoTank

Als we de G3500 vergelijken met de EcoTank van Epson vallen er paar zaken op;

De fotokwaliteit van de G3500 is beter, tekst en vooral foto’s zien er vaak beter uit.

De G3500 is stiller.

De meeste EcoTank-modellen verbruiken wat minder inkt bij het afdrukken van een brief; bij een foto afdrukken is juist de G3500 zuiniger.

Als je weinig print, verbruikt de G3500 minder inkt. Een EcoTank heeft waarschijnlijk meer inkt nodig voor de automatische reinigingscycli, om te voorkomen dat de spuitmondjes verstoppen.

Benieuwd naar de exacte verschillen in kosten per pagina en op termijn? Of wil je meer weten over de printkwaliteit, het gebruiksgemak en de snelheid? Bekijk dan onze testresultaten.

Geen geknoei

De printer klaarmaken voor gebruik is een eitje. Het spannendste klusje is het vullen van de ‘tanks’. De meegeleverde inkt zit in flesjes, die je leegt in de verschillende tanks. Dit verliep soepel en we kwamen er (gelukkig!) mee weg zonder vlekken op handen of in kleding.

Aan de voorkant zie je de inkt zitten achter de ruitjes. Zo kun je gemakkelijk zien hoeveel inkt er nog resteert. Als je ‘onder de motorkap’ kijkt, zie je dat er vanuit de inkttanks kleine buisjes vol inkt naar de printkoppen lopen.

Weinig extra’s

Over het algemeen is de G3500 een prima printer, maar hij is karig uitgerust. De prijs is aan de hoge kant, al krijg je er wel veel inkt voor terug. De printer heeft echter geen schermpje en kan niet dubbelzijdig afdrukken.

Wi-Fi en app

Net als veel andere moderne printers is hij aan te sluiten op je wifinetwerk, zo kun je draadloos printen. Wil je printen vanaf je smartphone, dan is er de Canon PRINT app. Daarmee kun je gemakkelijk een leuke foto of bijvoorbeeld een toegangsbewijs afdrukken, zonder een laptop of computer. Je kunt ook gebruikmaken van Google Cloudprinter of Apple AirPrint.

Canon G-serie

De G-serie bestaat uit een reeks van 4 printers:

De G1500 (€210) kan alleen printen (dus niet scannen/kopiëren) en heeft geen wifi.

De G2500 (€260) kan wel scannen en kopiëren, maar heeft geen wifi.

De G3500 (€310) kan scannen en kopiëren en heeft wifi.

De G4500 (€340) kan scannen en kopiëren en heeft wifi. Daarnaast heeft hij onder andere automatische document doorvoer.

De G-serie is op moment van schrijven alleen te koop in de webshop van Canon.

Getest

De Consumentenbond heeft de Canon G3500 uitgebreid getest. Bekijk de testresultaten van de Canon PIXMA G3500 voor ons oordeel over de afdrukkwaliteit, snelheid, gebruiksgemak en nog veel meer. Bekijk in onze vergelijker hoe hij scoort vergeleken met andere printers.

