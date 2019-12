Draadloos printen

Veel nieuwe printers zijn uitgerust met wifi. Zo kun je vanaf elke plek in huis printjes maken met verschillende apparaten. We leggen uit hoe zo'n wifi-printer werkt.

Wat heb ik aan een wifi-printer?

Een wifi-printer is draadloos verbonden met alle apparaten in je thuisnetwerk. Op die manier kun je printen vanaf je computer, laptop, smartphone of tablet. Het maakt niet uit in welke ruimte je printer staat. Zolang hij maar aanstaat of stand-by is als je een printopdracht stuurt.

Je kunt ook vanaf een externe locatie printen. De meeste wifi-printers van HP en Epson hebben een eigen e-mailadres. Je stuurt gewoon een mailtje naar dit adres en het document rolt zo uit de printer. Ook met Google Cloud Printer kun je vanaf elke locatie printen.

Welke printers hebben wifi?

Bijna alle nieuwe inkjetprinters zijn uitgerust met wifi. Alleen de goedkoopste instapmodellen van ongeveer €50 hebben het niet. Bij laserprinters is wifi niet zo standaard. Slechts de helft van de door ons geteste laserprinters beschikt over wifi. Vaak kun je uit de naam al afleiden of de laserprinter wifi heeft. Dan eindigt het typenummer op een W. Àan de namen van inkjetprinters kun je helaas niet zien of een printer wifi heeft.

Of een printer wifi heeft, staat duidelijk in onze vergelijker.

Hoe sluit ik een wifi-printer aan?

Volg de gebruiksaanwijzing van je printer. Bij elke printer zit een eenvoudig stappenplan, meestal met duidelijke plaatjes.

Gek genoeg heb je bij sommige wifi-printers toch een usb-kabel nodig om de printer te installeren. Bij andere printers geef je tijdens de installatie aan dat je draadloos wilt verbinden. Je verbindt dan de printer met je thuisnetwerk. Je moet hiervoor eenmalig het wachtwoord invoeren.

Er zijn ook printers die Wi-fi Direct ondersteunen. Hiermee maak je een rechtstreekse verbinding tussen je laptop en je printer zonder gebruik te maken van het modem. Hierover lees je meer in de handleiding van je printer.

Hoe print ik vanaf mijn tablet of smartphone?

Je printer is aangesloten, wat nu? Op je smartphone of je tablet hoef je niets meer te installeren, je kunt nu direct printen. Zorg wel dat de printer geschikt is voor het type apparaat (Android of iOS) dat jij gebruikt.

Leer er alles over in het artikel 'Zo print je vanaf een smartphone of tablet'.

Printer met ethernetverbinding

Printers van een paar jaar oud hebben soms geen wifi, maar wel een ethernetaansluiting. Zo'n printer kun je via een ethernetkabel op het netwerk aansluiten. Zo kun je net als met een wifi-printer vanaf elk apparaat in het netwerk printen.