De beste browser voor je smartphone of tablet

Behalve de 5 populaire browsers zijn er veel andere browsers die minder bekend zijn, maar wel bijzondere mogelijkheden hebben. Drie interessante ‘exoten’:

Brave: (voor Windows, MacOS, iOS en Android) is een experimentele browser die nieuwe verdienmodellen verkent. In eerste instantie blokkeerde de browser advertenties en verving ze door eigen advertenties. Inmiddels beloont de browser gebruikers die advertenties tolereren met virtueel geld. Brave is interessant om in de gaten te houden, maar maakt nog geen serieuze indruk.

Cliqz: (voor Windows, MacOS, iOS en Android) van de maker van de adblocker Ghostery. Deze anti-tracking tool is uiteraard ingebouwd. Ook Cliqz heeft een experimenteel verdienmodel. De browser blokkeert cookies die je volgen, en vervangt deze voor advertenties die passen bij de pagina die je bezoekt. Maar zonder je verder te volgen. De browser is gebaseerd op Firefox maar mist een aantal functies. Dat maakt Cliqz nu nog geen aanrader.

Firefox Focus: (voor iOS en Android) is nog meer dan de ‘gewone’ Firefox' op privacybescherming gericht. De app weert standaard reclamecookies en wist al je geschiedenis als je de app sluit. Je mist in Focus wel sommige basisfuncties. Dat maakt het echt een privacybrowser die je alleen af en toe gebruikt. Lees meer over Firefox Focus in onze eerste indruk.