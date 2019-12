Eerste indruk|De Apple Watch Series 3 is de derde smartwatch die Apple op de markt brengt. Het nieuwe en bijzondere aan het derde slimme horloge van Apple is de 4G-functie. Helaas komt deze functie (nog?) niet naar Nederland. Wat is dan wel nieuw?

Let op! Om gebruik te kunnen maken van de Apple Watch Series 3, moet je minimaal een iPhone 5s (of nieuwer) met iOS 11 (of hoger) hebben.

Conclusie

De Apple Watch Series 3 is een fijne en gebruiksvriendelijke smartwatch. Maar de versie die in Nederland op de markt komt levert weinig nieuws ten opzichte van de tweede smartwatch van Apple Watch (Series 2).

Apple introduceerde in andere landen een interessante versie van de Series 3: de 4G-versie. Het is niet duidelijk of die versie later nog naar Nederland komt. Met de 4G-versie kun je onder andere apps op de Watch gebruiken zonder dat de iPhone in de buurt hoeft te zijn. En je kunt bellen zonder dat de Watch in verbinding staat met je iPhone.

Met de huidige Nederlandse Series 3 blijft de nieuwste Watch van Apple een verlengstuk van je iPhone. We hebben de Series 3 uitgebreid getest. Bekijk de testresultaten in de vergelijker.

Nieuw: snellere processor en hoogtemeter

Nieuw aan de Series 3: een snellere processor en een hoogtemeter. Vanwege de snellere chip kun je nu in ieder geval praten met Siri. Of de processor inderdaad sneller is, zal uit onze testresultaten moeten blijken. Ook kijken we dan naar de hoogtemeter.

Apple claimt dat verschillende apps, zoals de hartslagmeter-app, verbeterd zijn. Qua uiterlijk, gebruiksgemak en (sportieve) mogelijkheden is er weinig tot niets veranderd aan de Watch. Bekijk hiervoor onze review van de Apple Watch Series 2.

Kun je de 4G-versie gebruiken in Nederland?

De 4G-functionaliteit (dus de Watch 'los' kunnen gebruiken) werkt niet in Nederland, aangezien dat nog niet ondersteund wordt door providers. Voor 4G op de Watch werkt Apple namelijk met een zogenaamde e-Sim (ingebouwde simkaart) en dat bestaat hier nog niet. Je kunt de 4G-versie van de Watch dus vooralsnog niet hier kopen.

Stel je koopt de Series 3 in Frankrijk, dan kun je de smartwatch gewoon gebruiken, maar niet los van de iPhone. We raden het af om de Watch 3 in het buitenland te kopen met het idee dat de 4G-functie ook in Nederland ondersteund gaat worden. Misschien werkt die functie hier toch net wat anders.

Verkrijgbaarheid en prijzen

De Apple Watch Series 3 is vanaf 22 september 2017 in Nederland te koop. De Series 2 is niet meer verkrijgbaar, dus Apple zal de Series 3 als een verbeterde versie van zijn tweede smartwatch zien. De Apple Watch Series 1 (zonder gps) blijft nog wel verkrijgbaar.

De Series 3 is er vanaf €369. Een opvallende prijs, want toen de Series 2 werd geintroduceerd was de vanafprijs een stuk hoger: €439. De Series 1 is er vanaf €269.

