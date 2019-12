Eerste indruk|De Apple Watch Series 4 heeft een groter scherm en een slanker design dan zijn voorgangers. Dit slimme horloge is uitgerust met valdetectie en een ecg-functie. Helaas komt deze functie (nog?) niet naar Nederland. Wat is er nog meer nieuw?

Let op! Om gebruik te kunnen maken van de Apple Watch Series 4, moet je een iPhone 5s (of nieuwer model) met iOS 12 hebben.

Conclusie

De belangrijkste vernieuwing van de Apple Watch series 4 zit aan de buitenkant. Het grotere scherm toont appjes, icoontjes en grafiekjes net wat beter dan de Apple Watch series 3. Het bedienen met je vingers gaat ook lekkerder. De valdetectie is indrukwekkend en is een mooi voorbeeld van hoe de Apple Watch zich steeds meer ontwikkelt tot medisch hulpje.

De testresultaten van de Apple Watch series 4 staan begin november in onze productvergelijker.

Nieuw design

Als je de Apple Watch series 4 naast zijn voorganger legt dan zie je duidelijke verschillen. De horlogekast is kleiner en dunner en het scherm is groter (30% volgens Apple). Een klein formaat horloge was 38 mm en is nu 40mm. De grote is 44 mm en dat was voorheen 42mm.

Het 44mm-horloge voelt ongeveer even zwaar om je pols aan als de series 3 (de 42mm variant), maar ziet er iets slanker uit.

Veel verschil met de vorige versie is er niet, maar het grotere scherm is net wat lekkerder te bedienen. De icoontjes van de apps zijn iets minder priegelig. Daarbij heeft Apple nieuwe horlogeschermen geïntroduceerd waar je meer informatie tegelijk op kunt tonen (zie hieronder: links de Series 4, rechts de Series 3)

Valdetectie

De Apple Watch series 4 heeft een vernieuwde gyroscoop en versnellingsmeter. Die stellen het horloge in staat om bewegingen nog nauwkeuriger te registreren. Een concrete toepassing hiervoor is valdetectie. De Apple Watch is in staat om een harde val te herkennen. Zodra het horloge een val met bepaalde impact registreert krijg je een waarschuwing. Die kun je negeren als er niets aan de hand is. Bij nood kun je er 112 mee bellen. Als er binnen een minuut geen actie volgt dan belt de Apple Watch automatisch de hulpdiensten en verstuurt een bericht met locatie.

Hartslag

De Apple Watch heeft een hartslagmeter om je gezondheid in de gaten te houden. Net als bij vorige modellen meet het horloge continu je hartslag. Dat geeft een goed beeld van je conditie en gezondheid. Nieuw is dat je met het kroontje aan de zijkant een hartritme en ecg-meting kunt doen. Door de Digital Crown 30 seconden aan te raken, krijg je informatie over je hartritme. Je ziet of je hart in een normaal patroon klopt of dat er tekenen zijn van een aandoening. Alle analyses staan in de Gezondheid-app. Deze data kun je als pdf met je artsen delen.

De ecg-meting is helaas nog niet beschikbaar. Later dit jaar wordt de app waarmee je dit doet uitgebracht in de Verenigde Staten. Het is niet bekend of en wanneer Nederlandse gebruikers de dienst kunnen gebruiken.

Sporten

Met de ingebouwde hartslagmeter en gps kun je met de Apple Watch een rondje hardlopen of fietsen bijhouden. In het nieuwe besturingssysteem WatchOS5 zitten nieuwe functies voor sporters. De Apple Watch meet nu ook yoga en hiken. Een handige toevoeging is dat het horloge automatisch activiteiten herkent. Zodra je gaat hardlopen, herkent de Apple Watch deze activiteit en stelt hij voor die te meten. Zo hou je alle bewegingen goed bij.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Apple Watch series 4 is er in 2 formaten: 42 mm (prijs: €429 en 44mm (€459). Er zijn 3 verschillende kleuren: zilver, goud en spacegrijs. De Apple Watch Series 3 is nu verkrijgbaar vanaf €299. Op de site van Apple is de Apple Watch series 1 niet meer te bestellen, maar op internet kom je hem tegen voor €280 (De Apple Watch 2 is niet meer te koop).

