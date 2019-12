Eerste indruk|De Apple Watch is alweer toe aan de vijfde generatie. Belangrijkste vernieuwing: het scherm staat altijd aan. In het nieuwe besturingssysteem zitten leuke extra's. Wat maakt de Apple Watch series 5 je geld waard?

Conclusie

Veel nieuws onder de zon is er niet bij de 'Apple Watch series 5'. Het scherm staat altijd aan, waardoor je nu geen zwart vlak meer om je pols hebt als je niet kijkt naar het scherm. Dat ziet er zeer fraai uit. De nieuwe functies, zoals een decibelmeter en een kompas zijn leuke extra’s.

De Apple Watch series 5 vormt een grote stap vooruit ten opzichte van de Apple Watch series 3. Nu de Apple Watch series 4 uit het assortiment verdwijnt, is de Apple Watch series 5 een zeer aantrekkelijke kandidaat als je op zoek bent naar een nieuwe smartwatch.

Ontwerp

Aan het ontwerp van de Apple Watch is niets veranderd. Het scherm is net zo groot als dat van de Apple Watch series 4 en de horlogekast heeft dezelfde formaten (40mm en 44mm). Wel is de horlogekast er in een aantal nieuwe titanium- en aluminiumuitvoeringen.

Always on scherm

De grootste verandering is dat het scherm van de Apple Watch series 5 altijd aan staat. Bij vorige edities dimt het scherm volledig als je pols naar beneden hangt. Voorheen zag je dan een zwart vierkant om je pols. Nu wordt het licht gedimd en zijn de kleuren en informatie van een wijzerplaat zichtbaar. Zodra je op het horloge kijkt dan schijnt het licht helderder en zijn de kleuren feller. De Apple Watch geeft zo meer een gevoel van een ‘echt’ horloge.

Accuduur

Hoe zit het met de accuduur nu dat fraaie scherm altijd aan staat? Apple claimt dat de batterij tot 18 uur mee zou moeten gaan op een lading. Bij matig gebruik lijkt dat ongeveer te kloppen. Dat is wel bij de laagst mogelijke helderheid van het scherm (de helderheid heeft 3 standen). Het is waarschijnlijk dat je de Apple Watch om de dag moet opladen.

In onze test gooien de Apple Watch series 3 en Apple Watch series 4 geen hoge ogen qua accuduur. Ze gaan gemiddeld een stuk minder lang mee op een lading dan andere smartwatches. Of dat voor de Apple Watch series 5 ook opgaat, zal moeten blijken uit onze test in het lab.

Navigeren

Met de iPhone kun je nu nog makkelijker navigeren. Hij heeft namelijk een ingebouwd kompas waardoor je makkelijk je positie op de kaart kunt zien. Net als op de kaartenapp op je telefoon draaien de kaarten mee met de kijkrichting.

Watch OS 6

Op de Apple Watch 5 staat een nieuwe versie van het besturingssysteem. Watch OS6 heeft een aantal nieuwe functies die nu beschikbaar zijn voor de Apple Watch series 3 en series 4 en later dit jaar voor de series 1 en 2. Een aantal van de nieuwe functies:

Nieuwe wijzerplaten (sommige zijn alleen beschikbaar op de Apple Watch series 4).

App Store op horloge: zonder tussenkomst van je iPhone kun je nu apps downloaden.

Calculator: de rekenmachine, nu ook op je Apple Watch.

Cycle: een app die je menstruatie bijhoudt.

Geluid: met de microfoon meet je hoeveel decibel het geluid in je omgeving is (alleen Apple Watch series 4).

Wat heb je ook alweer aan een Apple Watch?

De eerste Apple Watch was vooral een leuke gadget bij de iPhone. Soms wil je notificaties kunnen ontvangen op je pols, zodat je niet je telefoon erbij hoeft te pakken. Inmiddels is de Apple Watch uitgegroeid tot een volwaardig sporthorloge.

Met de hartslagmeter en gps kun je een rondje hardlopen en fietsen prima vastleggen. Daarnaast houdt hij de hele dag je hartslag en activiteiten, zoals stappen bij. Het is zelfs mogelijk om een hartfilmpje te maken. Zo krijg je een compleet van je algehele conditie.

Ook handig zijn: contactloos betalen en stembediening via Siri.

Wat moet je nog meer weten?

Apple Watch series 5 is te gebruiken met een iPhone 6s met iOS 13 en hoger.

De Apple Watch series 4 verdwijnt uit de winkels. Apple Watch series 3 wordt aangeboden voor €229.

Klant bij ING of ABN-AMRO? Dan kun je contactloos betalen met je Apple Watch en Apple Pay.

Meer lezen: