Garmin Vivoactive 3: preview

Onze eerste indruk

Op de elektronicabeurs IFA in Berlijn introduceert Garmin de Vivoactive 3. Met deze smartwatch kun je uitgebreid je sportieve prestaties vastleggen, zelfs tijdens yoga-oefeningen, roeien en skiën. In die zin is het vooral een sporthorloge met smartfuncties.

Het scherm is minder scherp en helder dan dat van andere smartwatches, maar dat pakt waarschijnlijk voordelig uit voor de accuduur. Hoe lang de accu mee gaat op een lading, zal moeten blijken uit onze test.

Bekijk de testresultaten van de Garmin Vivoactive 3.

Uiterlijk

De Vivoactive 3 is rond en ziet er een stuk slanker uit dan zijn voorgangers. Die zijn vierkant en aan de forse kant. Het horloge voelt licht aan en door de rand van roestvrij staal ziet het er minder uit als een sporthorloge.

Scherm en accuduur

Het scherm van de Vivoactive is behoorlijk helder en kleurrijk, maar oogt minder dan dat van concurrenten Samsung Gear Sport en de Fitbit Ionic. Maar wat je inlevert aan schermkwaliteit verdien je terug in de accuduur.

Garmin geeft zelf aan dat de accu maximaal 8 dagen meegaat.

Bediening

De functies zijn vlot te bedienen via het aanraakscherm en de knop aan de rechterkant van de horlogekast.

Aan de linkerkant zit een geribbeld, aanraakgevoelig deel dat snel toegang geeft tot de menu’s.

Zwemmen, yoga en meer

Tijdens het zwemmen legt een app vast hoe lang je slagen zijn en welke afstand je gezwommen hebt. Er zijn apps voor 15 activiteiten waaronder golf, roeien, yoga en krachttraining. Tijdens bijvoorbeeld hardlopen en fietsen kun je via de gps constant je snelheid bijhouden.

De hartslagmeter geeft aan hoe intens je aan het bewegen bent. Al je bewegingen worden geregistreerd voor een nauwkeurig beeld van je conditie. Daarnaast kun je allerlei workouts downloaden op het horloge.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Garmin Vivoactive 3 komt eind september op de markt (onder voorbehoud). De goedkoopste versie kost €330.

