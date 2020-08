Amazfit Stratos

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Amazfit smartwatch scoorde voldoende in de test van 2018 en heeft een rond lcd-scherm. Hij maakt gebruik van gps om je locatie te bepalen en wifi om gegevens van internet af te halen. Via een verbinding met je smartphone kan je activiteiten bekijken, notificaties ontvangen, berichten lezen, zien of je gebeld wordt en je muziek bedienen. Hij kan stappen tellen, afstand meten, slaap meten, stijging meten en hij heeft een aanraakscherm, ingebouwde hartslagmeter en hoogtemeter. Opvallende voordelen uit de test van 2018: Heeft stappenteller die je afgelegde afstand goed vastlegt;Heeft een geïntegreerde hartslagmeter die goed presteert;Het draagcomfort is ruim voldoende. Weten welke smartwatches goed scoren in onze actuele test? Vergelijk alle goed verkrijgbare smartwatches.