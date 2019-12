TomTom Touch, Fitbit Charge 2 en Flex 2: activity-trackers (IFA 2016)

Nieuws|Op de IFA in Berlijn, één van de grootste 'consumer electronics' beurzen ter wereld, bekeken we de nieuwste activity-trackers: de TomTom Touch en de Fitbit Charge 2 en Flex 2. Deze polsbanden zijn meer dan stappentellers en meestal een beetje 'smart'.

Je gezondheid monitoren en bijhouden is een heuse trend. Stappentellers bestaan al langer, maar er kan steeds meer met zo’n band om je pols. Op de beurs zagen we 2 grote merken met nieuwe introducties, met als primaire functie: het meten van activiteiten. Soms zijn de activity-trackers ook wel een beetje 'smart' en kunnen ze notificaties van inkomende telefoontjes of berichten doorgeven.

TomTom Touch

Voor TomTom is dit de eerste activity-tracker. TomTom heeft al wel redelijk wat ervaring met activiteiten meting met z’n sporthorloges (TomTom Spark). Naast je aantal stappen, calorieën, aantal actieve minuten en de geschatte (want geen ingebouwde GPS) afstand, meet de TomTom Touch ook je slaap. En heel bijzonder: je spier- en vetmassa. Hoe dat precies werkt en wat je daarmee kunt, is nog de vraag. Maar interessant is het wel.

Ook je hartslag wordt bijgehouden. De bediening van de TomTom Touch gaat eenvoudig. Je hebt 1 knopje en een touchscreen. De Touch kun je om blijven houden met douchen. En als je een berichtje of telefoontje ontvangt, laat de Touch dit zien.

De TomTom Touch gaat €149 kosten.

Fitbit Charge 2 en Fitbit Flex 2

Fitbit zit al lang in de fitness- of activity-trackers. Fitbit heeft heel veel keuze. Zoveel dat je eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Net voor de IFA introduceerde ze nog eens de Flex 2 en de Charge 2.

De Flex 2 heeft geen display en is wat kleiner dan de eerste Fitbit Flex. Met de Flex 2 kun je ook je zwemactiviteiten bijhouden. Verder meet hij de duur van je activiteit en het aantal calorieën.

Opvallende introductie van Fitbit is de uitneembare sensor. Die kun je ook in een sieraad doen. Fitbit liet een fraaie ketting en armband zien.

In tegenstelling tot de Flex 2 heeft de Charge 2 wel een display. Daarop kun je stappen, hartslag en calorieën zien.

Ook heeft de Charge 2 een hartslagmeter en kun je ingekomen berichtjes van e-mail en telefoon zien. Helemaal geschikt voor sporten is de Charge 2 niet, want een ingebouwde GPS tracker ontbreekt.

De Charge 2 heeft nog een leuke toepassing: hij laat je ademhalingsoefeningen doen voor een beter mentaal welzijn.

De Flex 2 zal €99 gaan kosten en de Charge 2: €159

