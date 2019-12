Stappenplan: beleggen, waar begin je?

Wil je beginnen met beleggen? Ons stappenplan helpt je op weg.

Stap 1. Is beleggen iets voor jou?

Beleggen doe je alleen als je het geld een lange tijd kunt missen. Weet je niet zeker of dit kunt missen, check dan onze keuzehulp of laat eerst een financieel plan maken.

Overweeg ook de alternatieven: misschien kun je je spaargeld gebruiken om eerst je hypotheek af te lossen of is het handig om te gaan (bank)sparen voor je pensioen. Veder is het belangrijk dat je er niet wakker van ligt als je geld minder waard wordt. Beleggen is niet zonder risico. De waarde van je beleggingen kan stijgen, maar ook dalen.

Stap 2. Hoe wil je gaan beleggen?

Beleggen kan op verschillende manieren:

Je belegt zelf, zonder advies. De tarieven voor ‘zelf doen’ zijn bij banken en brokers lager dan wanneer je advies krijgt, maar je moet het dan wel zelf uitzoeken waar je in gaat beleggen. Je belegt met advies. Dit kan met online advies waarbij je een analyse krijgt van je beleggingen via een app of website, bijvoorbeeld via Evi van Lanschot. Je kunt ook persoonlijk advies vragen aan een adviseur. Online beheer: daarbij wordt jouw geld collectief belegd. Je bepaalt zelf waar je het geld in belegt, bijvoorbeeld in een mixfonds van de bank of een mix van beleggingen die de bank voor jou samenstelt. Maar de bank beheert de beleggingen. Wijzigingen worden collectief en meestal geautomatiseerd doorgevoerd. Dit kan al vanaf €10. Individueel vermogensbeheer: hierbij wordt je vermogen beheerd door een vermogensbeheerder, met persoonlijke begeleiding. Dit is mogelijk voor bedragen vanaf €100.000. Je bepaalt vooraf waar de beheerder in mag beleggen. Daarna gaat de beheerder voor jou aan de slag. De beheerder voert de transacties uit en is er verantwoordelijk voor dat de beleggingen passen bij jouw risicoprofiel.

Stap 3. Selecteer een aanbieder

Let hierbij vooral op de kosten: die gaan van je rendement af.

De kosten voor beleggen bestaan uit:

Servicekosten (service fee): meestal betaal je een percentage over de waarde van je beleggingen. Zijn de servicekosten bijvoorbeeld 0,3% en beleg je met €10.000 dan betaal je jaarlijks €30.

Transactiekosten: deze kosten betaal je per beleggingsorder. Je betaalt bijvoorbeeld €5 plus 0,1% over de waarde van je transactie. Koop je voor €2000 aandelen dan kost dit €5,20.

Koop je beleggingsfondsen, dan zijn er ook nog kosten die zijn verwerkt in de koers van het fonds. Wil je weten hoe hoog die zijn, kijk dan op de website van Morningstar en naar de ‘lopende kosten factor’ van jouw fonds.

Het vergelijken van beleggingstarieven is ingewikkeld, omdat aanbieders op allerlei verschillende manieren kosten berekenen. Op de site van Finner kun je de tarieven van brokers, banken en vermogensbeheerders vergelijken.

Stap 4. Bepaal je risicoprofiel

Open een beleggingsrekening bij de bank of broker van jouw keuze. Wil je advies of laat je je vermogen beheren, dan zal de bank je vragen om je risicoprofiel te bepalen. Hiervoor moet je een vragenlijst invullen. Welk profiel het best bij jou past, hangt af van:

Het doel waarvoor je belegt. Beleg je bijvoorbeeld omdat je een aanvulling op je pensioen nodig hebt, dan neem je waarschijnlijk minder risico dan wanneer je het geld verder niet echt nodig hebt.

Je ervaring met beleggen.

Je financiële positie.

Hoeveel risico je wilt nemen.

Iedere aanbieder hanteert een eigen vragenlijst om het risicoprofiel te bepalen. Het aantal risicoprofielen kan ook per aanbieder verschillen. Veel aanbieders hanteren 5 profielen die oplopen van een laag tot een hoog risico.

Stap 5: Aan de slag

Ga je zelf beleggen (zonder adviseur of vermogensbeheerder), spreid dan je beleggingen. Dit kun je doen door verschillende soorten beleggingsfondsen te kopen zoals aandelen-, obligatie- en vastgoedfondsen. Vind je dat ingewikkeld, dan kun je ook beleggen in een mixfonds.

