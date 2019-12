Update oktober 2018: We hebben ook de nieuwere Apple TV 4 geprobeerd. Wil je toch meer weten over de Apple TV van de 3e generatie? Lees dan verder.

Conclusie

De 3e generatie Apple TV is een makkelijk te bedienen mediaspeler. Het kleine apparaat ondersteunt nu de hoogste beeldkwaliteit.

Het filmaanbod is nog altijd mager en vaak ontbreekt Nederlandstalige ondertiteling. Op basis van het filmaanbod zouden we je niet adviseren om een Apple TV te kopen.

Toch kunnen we Apple TV aanraden voor gebruikers die veel content hebben staan op hun iPod, iPhone, iPad of in hun iTunes-bibliotheek (op PC of Mac) vanwege de goede streaming-functionaliteit (AirPlay).

Pluspunten

Betaalbare mediaspeler;

Zeer gebruiksvriendelijk (installatie en gebruik);

Uitgebreide streaming-mogelijkheden (lokaal en via het internet);

Fluisterstil;

Klein formaat;

Ondersteuning voor iTunes Match (iTunes Match kost €29,- per jaar).

Minpunten

Beperkt aanbod films in de iTunes Store;

Via de Apple TV kun je alleen films huren. Films aanschaffen op je Apple TV is onmogelijk (dit kan wel in de Verenigde Staten);

HDMI-kabel niet meegeleverd (wel vereist);

Nederlandstalige ondertiteling vaak niet beschikbaar;

Alleen ondersteuning voor bestandsformaten die in iTunes werken;

Ontbreken van diensten die in de V.S. wel beschikbaar zijn (TV Shows, Netflix, NHL).

Wat is Apple TV (3e Generatie)?

De meeste mediaspelers vergen een meer dan gemiddelde technische kennis van hardware en software.

Via de Apple TV-mediaspeler wil Apple je een makkelijke oplossing bieden om van media te genieten op je tv.

Sluit Apple's product aan op je thuisnetwerk en krijg toegang tot jouw media (muziek, video's, foto's en apps) op je computer, je iPod, je iPhone en je iPad.

Ook is het mogelijk om films te huren via het internet, zonder tussenkomst van je computer, waarna ze gelijk kunnen worden bekeken op je TV.

Apple TV (3e Generatie): review

Deze review gaat vooral in op de nieuwe mogelijkheden van de 3e generatie Apple TV. In 2011 gaven we al aandacht aan de Apple TV. Het ging toen om de 2e generatie van het apparaat.

De nieuwe mogelijkheden zijn na een softwareupdate ook beschikbaar op de 2e generatie. Een uitzondering hierop is de ondersteuning voor het tonen van 1080p-materiaal. Dit is exclusief beschikbaar voor de 3e generatie (Full-HD TV's kunnen maximaal beelden tonen van 1080p; de hoogste kwaliteit).

Even uitpakken

De Apple TV zit netjes verpakt in een kleine witte doos. Het doosje van de nieuwste Apple TV is herkenbaar aan het 1080p-logo. Dit ontbreekt op de oudere generatie die verder identiek is.

In het doosje vind je naast de Apple TV ook een stroomkabel, een afstandsbediening, een handleiding en productinformatie. Jammer genoeg ontbreekt een hdmi-kabel die nodig is om de speler aan te sluiten op de tv.

Uiterlijk

Qua uiterlijk is er geen verschil te zien tussen de 2e en de 3e generatie van Apple's mediaspeler. Het is nog steeds een klein, zwart, compact apparaat dat past in de palm van je hand.

Installatie

Je kunt de Apple TV op twee manieren op je thuisnetwerk aansluiten:

Bedraad. Er zijn drie kabels nodig om de Apple TV aan te sluiten; een stroomkabel, een hdmi -kabel en een Ethernekabel (netwerkkabel). Je Apple TV is gelijk verbonden, inloggen op je netwerk is niet nodig. Draadloos. Er zijn maar twee kabels nodig om de Apple TV aan te sluiten; een stroomkabel en een hdmi-kabel. Je Apple TV is niet gelijk verbonden, je moet eerst inloggen op je beveiligde draadloze netwerk.

Nu het apparaat is aangesloten op je thuisnetwerk geniet je van bekende videokanalen als YouTube. Om direct vanaf je Apple TV films te kunnen huren is het nodig om in te loggen op je iTunes-account. Mocht je nog geen account hebben dan maak je deze gelijk aan.

Bediening

Standaard bedien je de mediaspeler met de meegeleverde afstandsbediening. Deze is mooi vormgegeven en werkt goed. De afstandsbediening heeft maar 4 knoppen: een menu-knop, een play/pause-knop en een ronde navigatie-ring met een OK/bevestig-knop in het midden.

Voor mensen die de meegeleverde afstandsbediening niet fijn vinden zijn er twee alternatieven:

Gebruik de afstandsbediening die bij je tv is geleverd. Dit vergt een korte installatie. Download de Remote App van Apple voor op je iPod touch of iPhone. De Remote App maakt van jouw iPod touch of iPhone een afstandsbediening met ondersteuning voor de Apple TV.

Gebruikersmenu

Het nieuwe menu is zeer herkenbaar voor gebruikers van de iPhone (of andere iOS-apparaten). Het toont drie rijen van maximaal 5 grote iconen.

De bovenste vier springen het eerst in het oog en geven toegang tot films, muziek, computers (gedeeld binnen je thuisnetwerk) en instellingen. Met de 10 overige iconen heb je toegang tot MLB.TV (betaalde dienst), Trailers, WSJ Live, YouTube, Vimeo, Podcasts, Radio, Photo Stream, Mobile Me en Flickr.

Ten opzichte van het Amerikaanse menu ontbreken de iconen TV Shows, Netflix (betaalde dienst) en NHL (betaalde dienst).

Het is jammer dat het menu niet is aan te passen of uit te breiden, maar het is prettiger in gebruik dan het oude menu.

1080p

De 3e generatie Apple TV is krachtig genoeg om 1080p-content soepel weer te geven. De kleuren zien er levendig uit en zijn erg scherp. Dit is zeker een verbetering vergeleken met de oude Apple TV, want deze kon maximaal 720p weergeven. Met de nieuwste Apple TV maak je volledig gebruik van je full-HD televisie.

Films huren of kopen

Er zijn films te koop en te huur in de iTunes Store. Het huren van een film via je Apple TV is erg simpel; kies je film en een paar klikken verder kun je al genieten. Een gehuurde film is 30 dagen houdbaar; eenmaal gestart heb je 48 uur om de film af te kijken. Binnen 48 uur kun je de film zo vaak kijken als gewenst.

Films kopen kan niet via Apple TV. Gelukkig kan dit wel via de iTunes Store op andere apparaten. Gekochte films op andere apparaten kun je wel streamen naar je Apple TV.

Misschien wordt het kopen van films via je Apple TV in de toekomst wel mogelijk. De Verenigde Staten is op dit moment het enige land waar films direct gekocht kunnen worden, zonder tussenkomst van andere apparaten.

Hoeveel kost dat?

Prijzen van films in de iTunes Store variëren. We kwamen de volgende prijzen tegen:

Films huren kost tussen de €3,- en €5,-;

Films kopen kost tussen de €8,- en €17,- (films in de hoogste resolutie kopen kost meestal €17,-).

Filmaanbod

Het filmaanbod in de iTunes Store valt tegen. Het zijn er hooguit een paar honderd. Apple heeft een apart icoon aangemaakt die toegang geeft tot het Nederlands gesproken filmaanbod. Het gaat om een 30-tal films.

Engelstalige films zijn in de helft van de gevallen niet ondertiteld. Het ontbreken van de ondertiteling is een groot minpunt. Dit verwacht je niet van een product dat in Nederland wordt verkocht.

iTunes Match

Apple TV ondersteunt iTunes Match (abonnementskosten €29,- per jaar). Apple TV in combinatie met iTunes Match maakt het eenvoudig om je iTunes-muziekbibliotheek af te spelen op je tv en home cinema set.

iTunes Match is een internetdienst, daarom is een werkende internetverbinding vereist. De dienst geeft je via streaming toegang tot je iTunes-muziekbibliotheek; ook tot de muziek die je zelf hebt geïmporteerd van CD's of die je niet hebt gekocht in de iTunes Store.

iTunes Match is ook beschikbaar voor andere iOS apparaten (iOS 5.01 of hoger) en de iTunes-applicatie (10.5.1 of hoger) op je PC of Mac.

AirPlay

Met AirPlay stream je content van je iPhone, iPad, iPod touch of iTunes-applicatie (Mac/PC) draadloos naar je tv. Je kunt zelfs de inhoud van je 3e generatie iPad-, iPad 2- of iPhone 4S-scherm op je tv-scherm zien via synchrome weergave. Dit werkt voor de gebruikersinterface, foto's, muziek, video's en ondersteunde applicaties.

AirPlay is makkelijk in te schakelen en werkt soepel.

