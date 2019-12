Veiligheidswaarschuwing Indesit, Hotpoint en Creda wasdrogers

Indesit heeft naar aanleiding van meldingen geconstateerd dat er problemen zijn bij sommige modellen van bovenstaande merken condens- of afvoerdrogers. Overtollige pluizen kunnen in contact komen met het verwarmingselement, waardoor er brandgevaar kan ontstaan. De drogers hebben een aanpassing nodig. Volgens het bedrijf kan het apparaat gewoon gebruikt worden, maar je mag tijdens het gebruik niet onbeheerd laten.

Heb je dus een droger van een bovenstaand merk, neem contact op met Indesit company, telefonisch op 0 800 333 42 22 of via de speciale website http://www.indesithotpointsafety.com/. Op deze website kan je op modelnummer controleren of jouw droger een herstelreparatie nodig heeft en hoe je dit kunt melden.

