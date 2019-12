Miele TwinDos en PowerWash

Eerste indruk|TwinDos, CapDosing en PowerWash zijn enkele opvallende functies op de nieuwe wasmachines van Miele. Het TwinDos-systeem doseert automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel op het juiste moment, aldus Miele. PowerWash is een toevoeging op de wasmethode, waardoor de was volgens Miele 'sneller én beter schoon wordt'. Maar is dat ook zo?

Besparend en makkelijk

De wasmachines met TwinDosfunctie kunnen vloeibaar wasmiddel en wasverzachter automatisch doseren. Zelf doseren via de wasmiddellade kan ook.

Voor gebruik van de automatische doseerfunctie vul je de reservoirs met wasmiddel en stel je het doseeradvies in (te vinden op de verpakking van het wasmiddel).

Voordat je de was aanzet kun je kiezen voor een licht, normaal of sterk vuile was. De wasmachine bepaalt hoe vol de trommel zit en stemt daarop de hoeveelheid wasmiddel af. Dat scheelt afwegen en zo kun je wasmiddel besparen.

Als het wasmiddel op is en je een ander wasmiddel wilt gaan gebruiken, dan maakt de machine zelf het reservoir schoon via het programma 'onderhoud'.

Minder schoon

Klinkt gemakkelijk, maar wordt de was ook schoon? We vergeleken het resultaat van een wasbeurt met automatische wasmiddeldosering en met handmatige dosering. De was werd iets beter schoon wanneer we zelf wasmiddel doseerden. Waarschijnlijk gebruikt de wasmachine bij het automatisch doseren minder wasmiddel. Dat kan volstaan voor niet zo vieze was. Voor vieze was kan je de machine instellen op een hogere vervuilingsgraad, of beter zelf wasmiddel afmeten.

Twindos met UltraPhase 1 en 2: wit minder schoon, gekleurd schoner

We gebruikten het TwinDos-systeem met het 2-fasen wasmiddel van Miele: UltraPhase 1 en 2.

Nr 1 bevat ingrediënten die voor kleur én witte was geschikt zijn.

Nr 2 ingrediënten die voor witte was geschikt zijn, zoals optisch witmiddel en bleekmiddel.

Wanneer je kiest voor de instelling 'witte was' of 'gekleurde was' worden deze 2 middelen automatisch in een bepaalde verhouding gedoseerd. Door de dosering in 2 fasen is het mogelijk zuurstofbleekmiddel aan een vloeibaar middel toe te voegen. Dat zit normaal alleen in poeders. Zuurstofbleekmiddel werkt goed bij lastige kleurstofhoudende vlekken zoals thee koffie en wijn.

We schoven de UltraPhase 1 en 2 in de daarvoor bedoelde uitsparing onderaan de wasmachine en draaiden een witte en gekleurde was om te zien hoe goed het middel vlekken wegwast.

Witte was: minder schoon

Voor witte was vergeleken we het 2-fasenwasmiddel met een poeder (met zuurstofbleekmiddel) en met een vloeibaar A-merk wasmiddel voor witte was dat in de witwasmiddelentest een 6,1 scoorde voor vlekken verwijderen. Ondanks het toegevoegde zuurstofbleekmiddel wast het 2-fasenwasmiddel iets minder goed schoon dan het A-merk zonder bleek. Het poeder waste de vlekken veruit het beste weg.

Gekleurde was: schoner

Met de wasmachine ingesteld op 'gekleurde was' doet het 2-fasenmiddel het iets beter dan een vloeibaar A-merk voor gekleurde was. De gekleurde was werd ook iets beter schoon dan de witte was met het 2- fasenmiddel, en dat terwijl er minder wasmiddel werd gebruikt bij de gekleurde was.

Lees meer over automatische dosersingssystemen bij wasmachines.

CapDosing: niet goedkoop

Alle wasmachines uit de W1 wasmachinelijn zijn voorzien van CapDosing: doseren met capsules, als aanvulling op speciale wasprogramma's. Je plaatst de capsule in de wasmiddellade en de machine doseert automatisch de 'juiste' hoeveelheid op het 'juiste' moment. Er zijn o.a. capsules voor sportwas, dons, outdoor, woolcare en als wasverzachter of voor het verwijderen van moeilijke vlekken.

Voor €6,95 koop je 10 capsules woolcare (70 cent per wasbeurt) en voor €10,95 10 capsules voor sportwas (€1,10 per wasbeurt). Wasverzachter kost €5,95 per 10 capsules (60 cent per wasbeurt). Goedkoop was je dus niet met de capsules, een A-merk wolwasmiddel heb je voor zo'n 45 cent per wasbeurt en wasverzachter al voor 6 cent.

Powerwash: geen zichtbaar beter resultaat

Met behulp van de PowerShower wordt het sop vanuit de kuip bovenop het wasgoed gesproeid, in plaats alleen van onderaf bij het vullen van de trommel. De was zou daardoor beter schoon worden. We testten de programma's voor katoen en synthetische was op 40°C. Beide programma's wassen de vlekken goed weg, maar niet beter dan eerder geteste Mielemachines zonder PowerWash.

Conclusie

De geteste Miele wasmachine met PowerWash wast goed schoon, en het automatisch doseren bespaart je tijd en mogelijk wasmiddel. De was wordt echter wat minder goed schoon dan bij handmatig doseren, afgestemd op het aantal kilo's was. Voor vieze was kun je beter kiezen voor een hogere bevuilingsgraad of zelf wasmiddel toevoegen.

De TwinDosfunctie met 2- fasen wasmiddel klinkt veelbelovend, omdat hiermee zuurstofbleekmiddel wordt toegevoegd aan een vloeibaar middel, dat normaal alleen in poeder zit. In onze test werd witte was met dit middel echter niet beter schoon dan met een vloeibaar A-merk zonder bleek.

De fijnproever op wasgebied kan in deze wasmachine capsules gebruiken in de vorm van wasmiddel of wasverzachter. Met wasmiddel of wasverzachter uit een fles ben je waarschijnlijk wel goedkoper uit.

Bekijk de overige testresultaten, specificaties en prijzen van de Miele W1 serie in onze wasmachinevergelijker. De machines uit deze serie zijn de machines waarvan de modelnaam begint met WKF, WKH, WMF en WMH.

Wat is de Miele TwinDos en PowerWash?

TwinDos

De wasmachines met TwinDosfunctie bevatten 2 reservoirs, voor een vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter. De wasmachine bepaalt hoeveel was er in de machine zit en voegt automatisch wasmiddel toe, aangepast aan de hoeveelheid was.

Het TwinDos-systeem kun je gebruiken met het UltraPhase 1- en UltraPhase 2-wasmiddel van Miele of met regulier vloeibaar wasmiddel of wasverzachter. UltraPhase Nr 1 bevat ingrediënten die voor kleur én witte was geschikt zijn, nr 2 ingrediënten die voor witte was geschikt zijn, zoals optisch witmiddel en bleekmiddel. Door te kiezen voor de instelling 'witte was' of 'gekleurde was' worden deze 2 middelen automatisch in een bepaalde verhouding gedoseerd.

Miele adviseert het gebruik van het eigen wasmiddel en licht toe: 'In UltraPhase 2 zit optisch witmiddel voor witte was en ook een beetje bleekmiddel voor bijvoorbeeld bloed of rode wijnvlekken. Bleekmiddel zit normaal alleen in poeders, je kunt het niet toevoegen aan een vloeibaar wasmiddel. Omdat het TwinDos systeem UltraPhase 1 en 2 apart op het juiste moment tijdens het wasproces doseert, hebben we hiermee een uniek vloeibaar wasmiddel gecreëerd'.

CapDosing

CapDosing is doseren met capsules, als aanvulling op speciale wasprogramma's. Je plaatst de capsule in de wasmiddellade en de machine doseert automatisch de juiste hoeveelheid op het juiste moment. Er zijn wasmiddelcapsules geschikt voor sportwas, dons, outdoor, woolcare en silkcare; wasverzachter met de geuren aqua, nature en cocoon en capsules voor hardnekkig vuil en om kleding te impregneren. Deze middelen zijn te koop in de webshop van Miele.

PowerWash

De wasmachines met PowerWash-systeem hebben een QuickPowerWash-programma en een Powershower.

Het QuickPowerWash-programma wast volgens Miele maximaal 5 kilo wasgoed in minder dan een uur goed schoon.

De powershower sproeit het sop vanuit de kuip bovenop het wasgoed. 'Hierdoor wordt het wasgoed sneller bevochtigd waardoor het wasproces sneller op gang komt en het wasmiddel maximaal wordt benut', aldus Miele. Dit systeem is vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Oko Mix technologie van AEG.

De eenvoudigste wasmachines uit de W1 lijn hebben PowerWash òf TwinDos en daarnaast CapDosing. Hoe duurder de machine hoe meer van deze functies.