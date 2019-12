Overstappen van Windows Live Mail

Stappenplan

Sinds 10 januari 2017 wordt Windows Live Mail niet meer ondersteund door Microsoft, waardoor het programma niet meer veilig is. Het is daarom verstandig om snel over te stappen op een andere e-mailtoepassing. De Mail-app in Windows 10 ligt voor de hand, maar er zijn betere oplossingen.

Je e-mail en contacten worden niet standaard overgezet naar het nieuwe mailprogramma. Overzetten is een heel gedoe, ook omdat de mail vanaf je computer naar de cloud moeten worden verhuisd.

Gelukkig brengt het gratis programmaatje MailStore uitkomst. Dat is gemaakt om je mail mee te archiveren, maar kan ook e-mail omzetten naar een ander ‘formaat’ en exporteren naar een ander programma. In dit stappenplan leggen we uit hoe je je mail en contacten meeneemt naar de Mail-app, Gmail of Thunderbird.

Stap 1: Live Mail archiveren

Ga naar my.mailStore.com/Downloads/Home. De download van MailStore Home start meteen. Installeer het programma en start het op. Klik op E-mails archiveren en in het volgende scherm onder het kopje E-mailclients op Windows Live Mail. Klik in het volgende scherm op Beëindigen en dan op OK. Dubbelklik onder Prof.naam op Windows Live Mail.





Het archiveren kan enige tijd duren. Klik vervolgens op Sluiten.

Stap 2: Mailarchief exporteren

De Mail-app van Microsoft is erg simpel. Wil je meer mogelijkheden? Dan zijn er ook andere opties om te overwegen. Je kunt de mail uit Windows Live Mail ook via MailStore exporteren naar Gmail of naar het mailprogramma Thunderbird. We omschrijven hier deze 3 mogelijkheden. Je hoeft alleen de stappen te volgen van het programma of de dienst die jij gebruikt.

Mailarchief exporteren naar de Mail-app

Klik in het lijstje aan de linkerkant op E-mails exporteren. Kies aan de rechterkant IMAP-postvak en klik op Volgende. In het volgende scherm vul je de volgende gegevens in:

- Host: outlook.com

- Toegang via: IMAP-TLS

- Gebruikersnaam: de naam van je Microsoft-account, zoals mijnnaam@outlook.com

- Wachtwoord: het wachtwoord van je Microsoft-account.





Klik op Test om te zien of de gegevens juist zijn. Klik op Volgende en dan op Beëindigen. Het volgende schermpje geeft aan dat MailStore klaar is om te exporteren. Klik op OK. Dubbelklik onder Prof.naam op je Microsoft-account. MailStore stuurt de mail nu naar je mailbox in de cloud. Klik ten slotte op Sluiten. Start de Mail-app. De geïmporteerde mail is niet meteen zichtbaar. Het is te vinden door aan de linkerkant op Meer te klikken en dan te kijken onder MailStore Export. De e-mail kun je nu verplaatsen naar andere mappen.





Mailarchief exporteren naar Gmail

Klik in MailStore in het lijstje aan de linkerkant op E-mails exporteren. Klik aan de rechterkant op Gmail en dan op Volgende. Vul je Gmail-adres in, klik op Toestemmen.





Klik in het Google-venster dat verschijnt op Volgende, vul je wachtwoord in en klik op Inloggen. Klik op Toestaan. Terug in MailStore: klik op Volgende, dan op Beëindigen en op OK. Dubbelklik onder Prof.naam op je Gmail-account om het exporteren te starten. Klik op Sluiten. In Gmail staan de geïmporteerde mails onder het kopje MailStore Export.

Mailarchief exporteren naar Thunderbird

Klik in MailStore in het lijstje aan de linkerkant op E-mails exporteren. Klik aan de rechterkant op Mozilla Thunderbird en dan op Volgende. Klik nogmaals op Volgende en dan op OK. Dubbelklik op de regel Mozilla Thunderbird default om het exporteren te starten. Klik ten slotte op Sluiten en open Thunderbird. Daar verschijnen de geïmporteerde mails in de map MailStore Export.

Stap 3: Contactpersonen exporteren

Het overzetten van je contactpersonen is ook een hele klus.

Klik in Live Mail linksonder op Contactpersonen en dan rechtsboven op Exporteren. Klik op Bestand met komma’s gescheiden waarden (.csv). Klik in het volgende scherm op Bladeren en kies een map op de computer, of het bureaublad. Geef het bestand een naam en klik op Opslaan.





Klik op Volgende. Kijk of alle gegevens meeverhuizen zijn en klik op Voltooien. Nu wordt het ingewikkeld. Rechtsklik op het aangemaakt csv-bestand en kies Openen met en dan Kladblok. Er opent een scherm met een brij van gegevens en heel veel puntkomma’s. Klik op Bewerken. En dan op Vervangen. Typ achter Zoeken naar een puntkomma (;) en achter Vervangen door een komma (,). Klik op Alles vervangen en sluit het venster door op het kruisje te klikken.

Klik op Bestand, Opslaan en sluit Kladblok.

Stap 4: Contactpersonen importeren

Wil je je contactpersonen importeren naar Gmail en Thunderbird? Scroll dan door.

Contactpersonen importeren naar de Mail-app

Het is de bedoeling om de gegevens in Windows 10 in de app Contactpersonen te importeren. Ook hiervoor is een truc nodig.

Start de browser en ga naar people.live.com en log in met je Microsoft-account. Klik op Beheren en kies Contactpersonen importeren. Klik op Windows Live Mail en dan Bladeren. Zoek het csv-bestand op en klik op Openen en dan op Uploaden. De contactpersonen worden nu naar de cloud gestuurd en zijn voortaan te zien in de app Personen en daarmee ook in de Mail-app.





Contactpersonen importeren naar Gmail

Start de browser en ga naar contacts.google.com en log in met je Google/Gmail account. Klik linksonder op Overschakelen op de oude versie (het importeren van csv bestanden werkt nog niet in de nieuwe versie). Klik op Contacten importeren en dan op Bestand kiezen. Zoek het csv-bestand op en klik Openen en ten slotte op Importeren.

Contactpersonen importeren naar Thunderbird

Start Thunderbird en klik op Adresboek. Klik op Extra, op Importeren, op Adresboeken en dan op Volgende. Klik op Tekstbestand (LDIF, .tab, .csv, .txt) en op Volgende. Klik achter Bestandsnaam op LDIF en kies Kommagescheiden (*.csv).

Kijk op het csv-bestand is geselecteerd en klik op Openen. Klik op OK en dan op Voltooien.

Stap 5: Live Mail verwijderen

Wanneer het mailarchief en de contactpersonen veilig zijn overgeheveld, kun je Windows Live Mail van de computer verwijderen. Ga via Start naar Instellingen, dan naar Apps en dan naar Apps en onderdelen. Klik in de lijst op Windows Live Essentials en ten slotte op Verwijderen. Op dezelfde manier verwijder je MailStore.

