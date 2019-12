Stappenplan: e-mail instellen

Je e-mailadres instellen in een mailprogramma: hoe doe je dat? Bekijk de stappen voor Windows Mail, Thunderbird en Apple Mail. Hoe voeg je makkelijk een e-mailadres toe aan Gmail? Ga aan de slag en lees ons advies over de voor- en nadelen van een account via Gmail, Outlook.com of je internetprovider.

E-mailadres van je provider

Wie een internetabonnement heeft, krijgt altijd minstens 1 e-mailadres cadeau van de provider. Bij Ziggo kan een 'Jan Jansen' een adres als jan_jansen@ziggo.nl krijgen (een fictief voorbeeld). Op de welkomstbrief en de hulppagina's van de provider krijgt de abonnee instructies hoe hij zijn persoonlijke e-mailadres in gebruik kan nemen.

Je kunt je mail op je computer lezen met een mailprogramma als Thunderbird. Bij de meeste providers kan je ook gewoon inloggen via webmail, bijvoorbeeld webmail.kpnmail.nl of mail.ziggo.nl.

Nadeel is dat je bij een aantal providers je e-mailadres niet kunt meenemen als je van provider wisselt, of alleen tegen betaling.

Mailen via Gmail of Outlook.com

Dat probleem heb je niet als je kiest voor een e-mailadres via gratis mailaanbieders als Google (Gmail) en Microsoft (Outlook.com). Je leest je mail door in te loggen op een website (webmail) of via de bijbehorende app op je mobiel of tablet. Het is echter ook eenvoudig deze accounts toe te voegen aan een mailprogramma op je desk- of laptop en centraal, zodat je vanaf 1 centrale plek je mails kunt lezen, organiseren en versturen.

Voordelen

Onafhankelijk van de (kabel/dsl/glasvezel) internetprovider te gebruiken. Als je van provider wisselt, verlies je niet je e-mailadres (dat al je contacten gebruiken!).

Een ruime opslaglimiet van 15 GB (bij Google is deze verspreid over Gmail, Google Drive en Google foto's) die tot jaren terug de berichten (inkomend/uitgaand) bewaart.

Nadelen

Anderen kunnen ongevraagd meelezen. Google en Microsoft vallen onder de wetgeving van de VS en kunnen op last van Amerikaanse autoriteiten inzage geven in (al) je e-mails en adresboek zonder dat jij dat te weten komt.

Je eigen naam is vaak niet meer beschikbaar. Vaak moet je een getal kiezen om een uniek e-mailadres te krijgen. Bijvoorbeeld willemse_76@gmail.com.

Hoe voeg je een ander e-mailadres toe aan je webmail account?

Vind je het prettig om je school-, werk- of providermail ook via bijvoorbeeld Gmail te kunnen lezen en ophalen? Voeg het e-mailadres toe aan je Gmail account. Wij laten je in deze video zien hoe je dit simpel doet:

E-mail via mailprogramma's instellen

Liever je provider- of webmail gewoon via je desktop lezen en versturen, zonder eerst in te hoeven loggen in een browser? Daarvoor heb je een mailprogramma nodig, gratis of betaald. We laten je stap voor stap zien hoe je dat doet bij de 3 populairste gratis mailprogramma's: Thunderbird, Apple Mail en Windows Mail.

Stappenplan Thunderbird

Volg onderstaande stappen om je e-mail via Thunderbird in te stellen:

Download de gratis mailsoftware via Mozilla Thunderbird. Doorloop de installatieprocedure. Na installatie van het mailprogramma start deze automatisch. Nu vraagt Thunderbird of je het programma als standaardmailprogramma wil gebruiken. Zet een vinkje bij 'E-mail' en klik op 'Als standaard instellen'. Thunderbird vraagt of je een persoonlijk mailadres wilt aanmaken met een eigen domein via hostingprovider Ghandi.net. Klik op 'Dit overslaan'. In het scherm 'E-mailaccount set-up' vul je je naam, mailadres en wachtwoord in. Dit kunnen de gegevens van je provider zijn, maar ook van Gmail of Outlook. Thunderbird vult automatisch je e-mailinstellingen in als die bekend zijn. E-mailinstellingen niet bekend? Klik dan op de button 'Handmatige configuratie' in het pop up scherm. Vul de serveradressen voor inkomende en uitgaande mail in. Kies type account bij voorkeur voor IMAP . Je mail wordt opgehaald. Klik op Postvak IN om nieuwe mail te bekijken.

Stappenplan Windows Mail

Deze Mail app zit standaard bij Windows 10. Je hoeft deze dus niet eerst te installeren.

Ga naar Start en klik op het icoon 'Mail'. Klik op 'Account toevoegen'. Kies nu in het scherm 'Account kiezen' voor 'Ander account' voor het instellen van je providermail. Je vult in dit scherm je e-mail adres en wachtwoord in (dit heb je ontvangen van je provider), en de naam waarmee je berichten wil verzenden. Klaar! Je krijgt de melding dat je account is geconfigureerd. Klik op 'Gereed' en je kunt aan de slag. Niet gelukt? Dan kan de app de e-mailinstellingen niet vinden. Ga terug naar het scherm 'Account kiezen' en kies voor 'Geavanceerde configuratie'. Klik nu op 'Internet-e-mail'. Vul vervolgens onderstaande accountgegevens in: E-mailadres: vul het e-mailadres in van je provider

Gebruikersnaam: neem de gebruikersnaam die je provider je gegeven heeft

Wachtwoord: vul hier het wachtwoord in dat je van je provider hebt gekregen

Accountnaam: de naam van het e-mailaccount in de Mail app

Berichten verzenden met deze naam: Vul de naam in van je voorkeur, bijvoorbeeld Jozef Jansen of KevinB

Server voor inkomende e-mail: imap.providernaam.nl

Accounttype: Kies hier voor IMAP4.

Server voor uitgaande e-mail (SMTP): smtp.providernaam.nl

Zorg ervoor dat de 4 opties onderaan het scherm allemaal aangevinkt staan. Klik op 'Aanmelden'. Je krijgt nu een scherm met de melding dat je account is geconfigureerd. Klik op 'Gereed' en je mail wordt opgehaald.

Stappenplan Apple Mail

Op je Mac zit standaard de Mail app. Deze vind je meestal in het rijtje apps op je dock, onderaan je scherm. Is dat bij jou niet het geval dan kun je hem vinden via Finder > Programma's > Mail.

Open je Mail. Ga naar Mail > Voeg account toe. Je ziet nu een scherm waarin je kunt kiezen uit een aantal mailaanbieders. Kies voor de optie 'Voeg andere Mail account toe'. Vul achter 'Naam' de afzendernaam in die je wil tonen bij het verzenden van je e-mails. Bij de velden 'E-mailadres' en 'Wachtwoord' vul je het e-mailadres en wachtwoord in dat je van je provider hebt gekregen. Klik op 'Log in'. Gelukt? Dan hoef je alleen nog aan te geven welke programma's het account mogen gebruiken. Klik op een programma als je niet wilt dat deze het account gebruikt en daarna op 'Gereed'. Als het programma de e-mailinstellingen niet kan vinden, word je doorgestuurd naar een nieuw scherm. Selecteer hier achter 'Type account' IMAP. Vul de adressen in van de server voor inkomende en uitgaande e-mail. Klik op 'Log in'. Selecteer weer de programma's die het account mag gebruiken en klik op 'Gereed'. Je kunt aan de slag.

IMAP of POP3? In de instellingen van je mailprovider staat welk protocol je gebruikt, bijvoorbeeld pop.ziggo.nl of imap.ziggo.nl. Heb je de keuze, neem dan altijd IMAP. De mail blijft op de mailserver staan, ook als je de mail al hebt binnengehaald. Zo kun je op meerdere apparaten je mail lezen. En crasht je pc, dan staat alles nog op de server van de mailaanbieder. Via POP3 wordt de mail verwijderd van de mailserver zodra deze is opgehaald. En je verzonden mails worden ook niet opgeslagen op de server. Wat heeft POP3 dan wel voor nut? Alleen dat je opgehaalde mails ook offline kunt lezen en de mailserver van je provider niet snel zal vollopen.

