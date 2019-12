Thuis je internet versnellen

In huis zijn vaak veel factoren die het internet kunnen vertragen, maar het kan ook aan je provider liggen. Neem niet gelijk een sneller, want duurder, abonnement. Wat kun je doen om je trage internet op te lossen?

Meet de internetsnelheid

Traag internet kan aan de provider liggen. Doe daarom eens een speedtest. Met deze test meet je de snelheid van je internetverbinding. Ga voor de test naar beta.speedtest.net. Let wel op dat je op 'Go' of 'Ga' klikt en niet op de reclamebanner.

Zorg dat de pc tijdens de speedtest via een netwerkkabel aan het thuisnetwerk is verbonden en niet via wifi. Anders meet je de veel lagere snelheid van je draadloze netwerk. Leveren de metingen herhaaldelijk veel lagere snelheden dan wat is beloofd, neem dan contact op met de provider.

Fundamentele beperkingen

Soms heeft de internetverbinding fundamentele beperkingen waar je niet veel aan kunt doen. Bij adsl en vdsl geldt: hoe groter de afstand tot de wijktelefooncentrale, des te lager de internetsnelheid. In praktijk wordt daarom maar een deel van de maximum snelheid gehaald.

De postcodecheck op de site van de provider of in onze alles-in-1-vergelijker geeft je een indicatie van de te verwachten snelheden op jouw adres.

Wifi-ontvangst verbeteren

Veel apparaten in huis zijn tegenwoordig via een draadloos netwerk (wifi) aan internet verbonden. Consumenten geven vaak aan dat ze 'traag internet' hebben, maar bedoelen dan dat ze last hebben van 'trage wifi'.

Een aantal providers heeft een zogenaamde wifi-service voor hun nieuwe én bestaande klanten. Het loont de moeite te kijken wat jouw provider belooft.

Bij een draadloos netwerk is het bereik beperkt tot enkele tientallen meters vanaf de wifi-zender in de router of wifi-modem. Hoe verder weg van de zender, hoe zwakker het signaal en de netwerksnelheid. Bovendien is de kans op verstoring van het draadloze signaal groot, door muren, plafonds en andere obstakels.

Zo staat bij 4 op de 10 internetabonnees het wifi-modem in de meterkast. Dat levert soms problemen op. Volg onze tips om het bereik te vergroten:

Plaats de router of wifi-modem buiten de meterkast en meet het verschil.

Plaats de router of wifi-modem ook wat hoger; de radiostralen hebben zo mogelijk minder obstakels.

Ligt de router of wifi-modem plat, zet hem dan eens rechtop en draai de antennes in andere posities als deze antennes extern zijn.

Plaats je router op een andere en meer centrale plek. Vaak moet je dan wel kabels verlengen en doortrekken. Vraag eerst na bij je provider of dit ook bij het wifi-modem mag. Kijk dan naar een extra losse router of een access point die je wel overal in huis kunt installeren.

Je kunt mogelijk je wifi-ontvangst ook verbeteren door bepaalde instellingen op je router te wijzigen.

Geen bereik? Internet via het stopcontact!

Blijft het wifi-bereik te beperkt in bepaalde kamers? Kijk dan eens naar een setje stroomnetadapters. Eenvoudige heb je al vanaf circa €50. Deze netwerkadapters gebruiken je elektriciteitsnet als computernetwerk. Ze zijn meestal simpel te installeren.

Er bestaan ook stroomnetadapters met geïntegreerde wifi-zender. Deze zijn gemiddeld zo'n €100 per set. Op deze stroomnetadapters kun je naast je desktopcomputer ook je telefoon of tablet aansluiten. We hebben een aantal van deze stroomnetadapters met wifi getest.

Repeater: in bepaalde situaties bruikbaar

Stel dat een kamer met matige wifi-ontvangst grenst aan een kamer waar de ontvangst nog goed is. In dat geval kun je een repeater of wifi-range-extender plaatsen. Het is in feite een steunzender. Hij pikt het signaal op van je draadloze netwerk en stuurt het versterkt door via een tweede wifi-netwerk.

Uit een praktijktest (met de Belkin N300 - momenteel niet meer verkrijgbaar) blijkt dat installatie niet moeilijk is. Wel hebben alle range extenders een grote beperking. Ze halveren ruwweg de draadloze snelheid van de router, omdat ze ver van de router staan en ze meestal niet tegelijk kunnen ontvangen en versturen.

Deze oplossing is daarom geschikt voor gewoon internetgebruik, maar niet om grote bestanden snel binnen te halen. De snelheid is prima om via uitzendinggemist of de tv-apps van de digitale tv-providers televisie te kijken.

Losse access point installeren

Een andere manier om het wifi-netwerk in moeilijk te bereiken kamers te verbeteren is door het installeren van een access point. Een wifi-access point geeft het internetsignaal door aan de desbetreffende kamer(s) via een netwerkkabel. Het ene uiteinde steek je in je (modem)router en het andere einde steek je in de wifi-access point. Deze kan het internetsignaal op zijn beurt weer draadloos of bedraad doorgeven.

Wil je verzekerd zijn van een makkelijk te installeren en goed werkende access point? Bekijk wat het beste wifi access point uit de test is!

Trage pc versnellen

Een oudere pc geeft ook een trage internetervaring, maak je pc of laptop dus sneller. Met minder dan 4 GB is Windows 10 traag. Upgraden naar meer geheugen doe je door het juiste type geheugenmodule in de pc te stoppen. Veel winkeliers doen dat graag voor je.

Zorg er verder voor dat de pc bij het starten niet onnodig veel programma's laadt. Voorkom ook dat er meerdere virusscanners en firewalls tegelijk geladen zijn.

Je kent het wel: een computer of laptop is heel snel als je hem net in gebruik neemt, maar wordt in de loop van de tijd steeds trager. Daar kun je voor een deel niets aan doen, maar er is wel degelijk snelheidswinst te behalen door vaak onderhoud te plegen en software en bestanden op te schonen. Daardoor gaat een computer vaak ook nog langer mee.

Gebruik een adblocker

Banners in webpagina's vertragen het browsen over internet aanzienlijk. Met een 'adblocker' laden de internetpagina's in je browser 2,5 keer zo snel.

Lees meer over de voor- en nadelen van adblockers

Downloaden: over (snelle) kabel

Steeds meer mensen downloaden legaal films en muziek. Mogelijk doe je dit veel op één pc. Om de snelheid te verhogen kun je deze computer het beste met een netwerkkabel aan de (modem)router verbinden.

Deze UTP-kabel moet geschikt zijn voor 1000 Mbps-dataverkeer (gigabit) als de provider meer dan 100 Mbps-dataverkeer belooft. Als je een wat oudere router aan de snelle modem van je provider hebt gekoppeld, moet je controleren of die router wel over een 1 Gbps-poort beschikt en met een wifi volgens de 'N'-technologie werkt. Anders remt de oude router je hyperbreedbandverbinding af.

Een nadeel van veel downloaden op één pc is dat het internet op de andere pc's vertraagt.

Vergelijken en overstappen

Een sneller internetabonnement kiezen? Mogelijk een waarbij internet en tv in 1 pakket zitten? Vergelijk en stap eenvoudig over via de alles-in-1 vergelijker.

Hebben bovenstaande opties niet mogen baten? Dan kan het zijn dat je provider je niet de juiste internetsnelheid geeft. Probeer dan je recht te halen op een snelle internetverbinding met ons stappenplan voor klachten bij traag internet.

