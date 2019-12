Eerste indruk|Dit autostoeltje voor kinderen vanaf 15 kg zet je op een bijzondere manier vast in de auto. Met het SICT-blok dat je aan de zijkant van het zitje vast klikt, is je kind nog beter beschermd bij een botsing van opzij.

Römer Kidfix SL SICT: review

Conclusie

Dit gebruiksvriendelijke autostoeltje van Römer combineert het beste van 2 bestaande stoeltjes van hetzelfde merk: de prijs van de Kid en de bescherming bij een botsing van opzij van de Kidfix XL SICT. Bijzonder is de manier waarop je het zitje vastzet in de auto: met 'Soft LATCH': spanbandjes met bevestigingshaken die je aan ISOfix-punten in de auto vast maakt. Dit werkt eenvoudig en hierdoor blijft het zitje stevig vastzitten in de auto.

Met de autogordel

In een kinderzitje voor oudere kinderen, zoals de Kidfix SL SICT, zet je het kind altijd vast met de autogordel. De autostoel dient vooral om de gordel goed over het lichaam te leiden, over de harde botten in de ribbenkast en heupen en juist niet over de buik. De zittingverhoger zorgt ervoor dat je kind op de juiste hoogte zit en de rugleuning geeft bescherming bij een botsing van opzij.

Je hoeft een stoeltje als de Kidfix in principe alleen vast te zetten met een gordel, je kind is dan goed beschermd bij een botsing. Er zijn ook kinderstoeltjes voor oudere kinderen met ISOfix. Dit is vooral praktisch: het zitje staat dan stabiel in de auto en blijft op zijn plek als je kind er niet in zit. Het is niet zo dat je kind in een zitje met ISOfix beter is beschermd.

SL: Soft-LATCH

Voor de Kidfix SL bedacht Römer een oplossing tussen gordel en traditionele ISOfix in. Römer noemt het ISOFIT of Soft-LATCH (vandaar de SL). Wat het betekent is dat de ISOfix-haken aan spanbandjes zitten in plaats van aan rails. Soft-LATCH is goedkoper dan ISOfix en handiger in het gebruik, omdat de bandjes flexibel zijn. Je maakt het zitje vast aan de ISOfix-bevestigingspunten in de auto, dus die moet je auto wel hebben.

Het stoeltje vastzetten in de auto werkt als volgt: je klikt de ISOfix-haken van het stoeltje aan de ISOfix-bevestigingspunten in de auto. Daarna trek je de spanband aan de voorzijde aan en het zitje staat vast in de auto. Je kindje kan dan in het autostoeltje gaan zitten en je kunt hem of haar vastzetten met de gordel. Let er dan wel op dat de gordel door de 3 rode gordelpunten gaat, zodat de gordel op de juiste manier geleid wordt en zo de beste bescherming biedt.

SICT: betere bescherming bij een botsing van opzij

Ook uniek voor Römer is het hulpstuk dat je aan de zijkant van het zitje klikt, aan de kant van het autoportier. Je herkent zitjes die dit hebben aan de toevoeging SICT in de naam. Het hulpstuk vangt de klap bij een botsing van opzij beter op. Uit onze test blijkt dat dit werkt: de zitjes met SICT krijgen heel goede beoordelingen voor de bescherming bij een botsing van opzij. Zo krijgt deze Kidfix SL SICT op dit punt een 8,7.

Handig in gebruik

Het zitje is makkelijk in gebruik. De hoofdsteun kan heel makkelijk versteld worden, zelfs met één hand. Dit is belangrijk, omdat die op de juiste hoogte moet zitten. Ook de hoek van de rugleuning is verstelbaar, waardoor je kindje comfortabeler kan zitten. De hoes van het zitje is afneembaar en wasbaar.

Getest

We hebben de Kidfix SL SICT al getest in onze vergelijkende autostoeltjes-test. Het zitje krijgt een 7,8. Het biedt goede bescherming bij een frontale botsing en zeer goede bescherming bij een botsing van opzij. Er is nauwelijks kans op verkeerde installatie in de auto en het vastzetten van het zitje is eenvoudig. Bekijk de resultaten van andere autostoeltjes in onze vergelijker.

Voordelen

Goede bescherming bij een frontale botsing;

Zeer goede bescherming bij een botsing van opzij;

Nauwelijks kans op verkeerde installatie in de auto;

Eenvoudig vast te zetten.

Nadelen

Neemt veel ruimte in in de auto;

Door de forse bouw van het stoeltje kan je kind slechts beperkt naar buiten kijken;

De hoofdsteun op de achterbank kan in de weg zitten, maar die is meestal weg te halen.

Wat is de Römer Kidfix SL SICT?

Als je kind te groot wordt voor een baby- of peuterzitje, stap je over op een autostoeltje met een zittingverhoger en rugleuning. De Römer Kidfix SL SICT is zo'n autostoeltje voor kinderen vanaf ongeveer 3,5 tot 12 jaar oud. Het is geschikt voor kinderen vanaf 15 tot 36 kg.

Verplicht tot 1,35 m

Een kinderzitje is verplicht tot een kind 1,35 meter is. Je mag je kind natuurlijk ook langer in het zitje laten zitten, zolang het past. Op dit moment is alleen het gebruik van de zittingverhoger verplicht. Maar binnenkort verandert de wetgeving en is ook de rugleuning verplicht, in elk geval voor kinderen tot 1,25 meter.

Römer heeft veel verschillende autostoeltjes in de 'Kid' reeks, met verschillende oplossingen om de stoeltjes vast te zetten in de auto: met de autogordel (dan heten ze Kid) of met Isofix (dan heten ze Kidfix).

