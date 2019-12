Axkid Duofix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Opvolger van de Kidzofix die in 2013 getest werd en bezweek in de frontale botsing. Verbeterde Isofix-connectoren houden nu wel stand, maar een hoge score zit er nog steeds niet in. Zitje kan op vele manieren gebruikt worden: achteruitkijkend met Isofix bevestiging (9-18kg, kind in harnasgordel), achteruitkijkend en vastgezet met de autogordel (9-25kg, kind in harnasgordel), voorutikijkend en vastgezet met autogordel (9-18kg, kind in harnasgordel en van 18-25kg kind in autogordel).