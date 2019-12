Cybex Pallas 2-fix

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Goed presterend zitje met vangtafel en de mogelijkheid om het zitje vast te zetten met Isofix. Sommige kinderen accepteren de vangtafel, te gebruiken in gewichtsklasse 1, niet. Daarom zal u dat eerst moeten uitproberen voordat u het zitje koopt. Voordeel van dit zitje is de lange gebruiksduur door de combinatie van groep 1 met groep 2/3. Maar door de breedte van het zitje neemt het zitje wel veel plaats in in de auto. In een aantal gevallen kan de stabiliteit verbeterd worden door de autohoofdsteunen om te draaien of te verwijderen. Het zitje kan ook zonder isofix gebruikt worden, maar presteert dan minder goed. De testresultaten zijn de resultaten waarbij Isofix wel wordt gebruikt.