Bosch VeroCafe TES51521RW Latte pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch VeroCafe TES51521RW Latte Proheeft een technisch gelijk broertje in de Siemens EQ.5 TE515201RW macchioao Plus. Het is een one touch machine met een melkopschuimvoorziening in de vorm van een slangetje; je zuigt melk op uit een pak of kan. Er is voor het melksysteem een eigen reinigingsysteem. De melkschuimer is afneembaar en kan in de vaatwasser. Hij zet espresso, café crème, cappuccino, latte macchiato met één druk op de knop. Je kunt met de aromaDouble shot extra sterke koffie zetten. De temperatuur is in drie standen in te stellen.