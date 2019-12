Coffee Brokers Espresso Capsule machine

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Coffee Brokers Capsule Machine is geschikt voor Nespresso capsules, maar is onafhankelijk van een licentie van Nespresso ontwikkeld. De Coffee Brokers is redelijk compact en heeft een opvallend rvs uiterlijk dat eerder doet denken aan een traditionele Italiaanse espressomachine dan aan een Nespresso-machine. De Coffee Brokers is slechts via enkele kanalen verkrijgbaar.