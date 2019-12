Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi EC 156.B is een manuele machine waarbij je espresso maakt van gemalen koffie, maar ook ESE pads kunt gebruiken. In dat opzicht verschilt hij van de EC 153 die alleen met gemalen koffie werkt. Het apparaat is voorzien van een metalen stoompijpje voor het opschuimen van melk.