DeLonghi ECAM250.31.SB Magnifica S Smart

Deze volautomatische DeLonghi ECAM250.31.SB uit de Magnifica S Smart serie werkt zowel met bonen als gemalen bonen. Met een stoompijpje om melkvarianten te maken. Persoonlijke instellingen kunnen in een profiel worden opgeslagen. Deze ECAM250 is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren met uiteenlopende prijzen.