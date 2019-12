Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi ECAM550.55.SB is een volautomatische espressomachine uit de PrimaDonna Class serie. De ECAM550.55.SB heeft een soft touch bedieningspaneel, een melkbeker voor het automatisch opschuimen van melk en 3 gebruikersprofielen waarop de voorkeuren van gebruikers kunnen worden opgeslagen. Met de Delonghi Coffee Link app is de machine ook via smartphone te bedienen.