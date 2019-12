DeLonghi Nespresso Lattissima Touch EN550.W

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Delonghi Nespresso Latissima Touch EN550 is in verschillende kleuren verkrijgbaar. Je kunt kiezen uit 6 voorgeprogrammeerde dranken: ristretto, espresso, lungo, warme melk, cappuccino of latte macchiato. De koffie en melk zijn ook in te stellen N.v.t.ar persoonlijke voorkeur. De bediening is met tiptoetsen. Er zijn controlelampjes voor het schoonmaken van het melksysteem en het ontkalken. Het cappuccino deel wordt gereinigd met de Cleantoets op het melkreservoir. De automatische uitschakeling is in te stellen op 9 minuten, 30 minuten of 8 uur. Het melkreservoir kan bewaard worden in de koelkast. Wanneer je kleine kopjes gebruikt kan je een kopjeshouder uitschuiven.