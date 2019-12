Espression Artista

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Espressions Arista doet het best aardig. De espresso is van gemiddelde kwaliteit, iets aan de bittere kant. De crema heeft wat witte vlekken en is vrij dun maar de structuur is fijn. Twee kopjes tegelijk zetten gaat moeilijk omdat de koffieuitlopen dicht bij elkaar zitten. Voor de beginnende espressodrinker is het prettig dat de gebruiksaanwijzing van goede kwaliteit is en veel tips geeft.