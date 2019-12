Graef ES 85

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Graef ES85 is een handmatige machine waar ook enkele automatische mogelijkheden op zitten. Het bedieningspaneel bevat een drukmeter zodat je kunt zien of de machine nog goed werkt. Je kunt twee kopjes tegelijk zetten. Melkopschuimen kan met het stoompijpje. Het ontkalken is bij deze machine een wat lastiger werkje. De temperatuur van de espresso is aan de lage kant.