Illy FrancisFrancis Illy Iperespresso Y3.2 Espresso & coffee red

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Illy Y3 Espresso & Coffee is een espressomachine voor Illy koffie capsules. De Y3 zet een espresso met de Iperespresso capulses. Met de Filterkoffie capsules is het mogelijk om met de Y3 filterkoffie te zetten. De Illy Y3 is verkrijgbaar in het zwart, rood en wit.