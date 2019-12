Jura Z6 Aluminium

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Jura Impressa Z6 is duur. Is hij dan ook bijzonder? In elk geval is het de eerste espressomachine met een pulse extractie proces. Dat houdt in dat de pomp tijdens de bereiding aangestuurd wordt om minder water door de koffie heen te persen. Daarnaast heeft de machine een uitgebreid display dat elke stap van het zetproces beschrijft. De Z6-serie is vanaf het voorjaar 2016 voorzien van een Smart Connector, waardoor de espressomachine bediend kan worden via een app. Het waterreservoir heeft een automatische herkenning van het waterfilter. Zo weet de machine of je waterfilters van Jura gebruikt. In Nederland is zo'n filter echter zelden nodig. Het waterreservoir is ook voorzien van Led verlichting. Daarnaast valt op dat de temperatuur van melk instelbaar is.